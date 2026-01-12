「生死75秒」錄音曝光！濟航空難遭遇5萬隻鳥擊 機師最後嘆息令人鼻酸

2024年12月29日，南韓濟州航空客機飛抵全羅南道務安國際機場降落時，發生了震驚國際的179人罹難慘劇。（翻自《朝鮮日報》）

2024年12月29日，南韓濟州航空一架編號7C 2216的波音737-800型客機，在從泰國曼谷飛抵全羅南道務安國際機場降落時，發生了震驚國際的179人罹難慘劇。時隔1年多，南韓國會「1229客機空難真相國政調查特別委員會」首度公開關鍵的黑盒子語音紀錄，揭示了失事前最後75秒，機組人員如何在極端險境中試圖挽救飛機，以及造成這場悲劇的連鎖人為疏失。

綜合韓媒報導，事發當日上午8時58分，客機正進入最後降落階段，副機師突然在11秒處驚恐高喊「鳥！」，隨即回報下方出現規模龐大的鳥群。根據事後分析，當時盤踞在跑道附近的鳥群竟是高達5萬隻的巴鴨。機長當機立斷判斷無法強行降落，於8時58分20秒果斷下達「重飛」指令。然而，僅僅6秒過後，黑盒子便錄下了巨大的「砰」聲巨響，推測為鳥群捲入引擎造成的猛烈撞擊，隨後紀錄中傳出機長的嘆息與沉重的悶哼聲，現場氣氛瞬間陷入絕望。

面對發動機重創，2名機師並未慌亂，在通報機身「嚴重受損」後的15秒內，迅速執行了緊急應變手冊中的「記憶項目（Memory Item）」，包括切換手動推力、關閉受損引擎並啟動防火開關。飛行資料顯示，當時1號發動機在指令下停止，而2號發動機則持續運作。儘管黑盒子在8時58分50秒因系統崩潰停止運作，機師仍於9時01分與塔台取得聯繫，試圖進行機腹著陸緊急迫降。遺憾的是，客機在9時02分滑行過程中撞上了跑道盡頭的儀器降落系統混凝土堤，隨即引發大爆炸。

調查報告指出，這場災難的死傷之所以如此慘重，除了突發性的巴鴨南遷導致機場應變不及外，機場設施的違規更是致命主因。當時務安機場僅配置一名鳥類管理人員，且飛航情報中未載明巴鴨的遷徙資訊。

更關鍵的是，那道造成飛機粉碎的水泥土堤並不符合「易碎、低矮」的安全規範。電腦模擬顯示，若該設施採用易碎材質或未設置於該處，飛機在機腹著陸後應能滑行停止，機上乘客極大機率能全數生還。

南韓國會議員金素喜表示，黑盒子錄音證明機師直到最後一刻都在盡忠職守，操作完全符合程序，不應成為事故的替罪羔羊。罹難者家屬亦痛批國土交通部在設施設置上的疏失，認為這是一場「被水泥牆擋住生路」的人為悲劇。目前國政調查特委會已將焦點轉向究責相關行政單位，要求澈底釐清導航設施為何變成致命凶器，並為179名罹難者討回公道。

