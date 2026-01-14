生殖器吸收力是手臂40倍！藥膏擦超過10天恐皮膚萎縮

泌尿科呂謹亨醫師分享包皮炎及私密處濕疹用藥指南，強調生殖器皮膚吸收力為手臂的40倍，且濕疹與包皮炎成因包括黴菌、細菌、過敏等，建議首選由醫師診斷，若自行用藥需謹記停損點。

呂謹亨指出，綜合型藥膏是最常見選擇，適用於病因不明確、混合型感染、又癢又紅的情況。常見藥名包括美康、四益、益四聯等，成分包含類固醇、抗生素及抗黴菌藥物。不過由於含強效類固醇，使用時間應少於7至10天，否則會導致皮膚變薄萎縮，甚至產生依賴性。

針對念珠菌或黴菌感染，呂謹亨建議使用抗黴菌藥膏，適用於出現白色豆腐渣狀分泌物、極度搔癢、紅腫、脫皮等症狀，常見藥名包括卡霉速停等。醫師特別提醒，此類感染若誤用純類固醇，初期雖可止癢，但會成為黴菌養分，導致停藥後病情大爆發。

若出現黃色膿液、紅腫熱痛、皮膚有裂口或潰瘍等細菌感染症狀，呂謹亨建議使用抗生素藥膏。其中使皮新含有三種抗生素成分，俗稱亮亮藥膏，廣效殺菌且不含類固醇，對於龜頭包皮炎引起的裂傷或抓破皮後的預防感染效果良好，其他常見藥名包括紅黴素或四環黴素眼藥膏。對於確定無感染、純粹是接觸性皮膚炎引起的紅癢，呂謹亨建議使用純類固醇藥膏，但務必使用弱效類固醇且薄擦即可。

呂謹亨強調，正確護理比藥膏更重要。清潔方面應停用刺激性肥皂或沐浴乳，改用清水沖洗，切勿用熱水燙洗。洗澡後應將包皮推開，用乾淨毛巾或紙巾輕輕按乾，確認乾燥後再復位。此外應暫停性行為，避免摩擦導致傷口擴大。

呂謹亨提醒，自行擦藥3天內症狀無明顯改善，或越擦越癢、越痛，應立即停藥並就醫。若皮膚出現萎縮、變薄、微血管擴張或燒灼感，代表用藥過度。反覆包皮龜頭發炎，或包皮發炎結疤狹窄，仍需考慮割包皮。

