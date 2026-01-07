生殖法包裹代孕放行 民團抗議

台灣女人連線、台灣彩虹平權大平台協會等民間團體與立委郭昱晴（後排左起）、吳思瑤、吳沛憶、林月琴、張雅琳、黃捷等7日在立法院共同舉行記者會，針對人工生殖法修法在即，呼籲立法院審查先行開放單身女性與同志配偶使用人工生殖技術，代理孕母制度現階段難行不應急就章，人工生殖法修法應與代孕母脫鉤，並逐條實質審查。（劉宗龍攝）

前民眾黨主席柯文哲上周為了白委陳昭姿《人工生殖法》代孕解禁，親赴立院遊說民進黨團總召柯建銘等藍綠立委，隨後柯建銘要求衛環委員會召委劉建國今（8）日將《人工生殖法》送出委員會，多個質疑代理孕母可行性的民間團體與8名女綠委7日開記者會，民團痛批「突襲」、質疑恐是利益交換，揚言此次若把代理孕母制度一併包裹至協商，將走上街頭。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民團昨開記者會，吳思瑤、范雲、黃捷、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜、張雅琳等8名女綠委與會。民團聯合聲明說，人工生殖技術適用對象應涵蓋單身、同婚女性，代孕應和人工生殖修法脫鉤，優先進行人工生殖修法，呼籲衛環委員會應逐條實質審查，不該變成過水。

廣告 廣告

吳思瑤強調，排審是為充分討論，女性身體自主權、子女最大利益不應被政治交換，她主張充分討論、嚴謹對話逐條審視，不可包裹送出。

衛福部長石崇良指出，《人工生殖法》確實有許多條文需與時俱進，包括放寬人工生殖條件能與其他國家一致，讓單身女性適用，並配合國內同婚合法下的人工生殖權利；但代孕在國內還有爭議，所以未納入政院版，會再與各委員討論。

台灣女人連線理事長林綠紅說，代理孕母爭議過多，且各版本草案中最多僅有10條文，不足以處理複雜議題，擔心委員會把《人工生殖法》打包送出後朝野協商，犧牲弱勢女性的子宮。藍委陳菁徽說，雖然現有修法版本不一，但經溝通討論，藍白綠應已有共識；目前國民黨團、謝衣鳯、王育敏及她自己的版本都有開放代孕，僅是開放對象不同，希望能理性討論。

陳昭姿昨晚呼籲民進黨，當在野試圖為子宮病變、無法自行生育，卻同樣渴望成家的女性推動代孕法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，「這樣的選擇真的公平嗎？真的合理嗎？」