生殖醫學中心＋代孕修法提案全同一人 他轟陳菁徽：壯世代翻版

立法院昨（8日）衛生環境委員會審查《人工生殖法》修正草案時，再為代理孕母議題論戰。而國民黨立委陳菁徽因過往經歷，遭質疑沒有利益迴避，台灣青年世代共好協會理事長張育萌轟說，國民黨立委陳菁徽從生殖醫學中心醫師、執行長到提法案，1人分飾多角，無視利益迴避，根本是壯世代翻版。

張育萌透過臉書發文指出，陳菁徽在當上立委前，是宜蘊生殖醫學中心的創辦人，整合不孕症醫療服務，規模大到台北、桃園到台中都有院區。而陳一到立法院未滿1個月，旋即提案在《人工生殖法》裡放入「代理孕母合法化」，而陳菁徽版本的條文中，赫見新增「代孕服務機構可以收費」。

壯世代2.0？ 陳菁徽遭質疑未利益迴避

另外，張育萌指出，陳菁徽不單是生殖醫學中心創辦人，也是該中心的執行長、主治醫師，現在都還能掛到她的門診，怒轟陳菁徽無視利益迴避紅線，到什麼程度？

張育萌統整，陳菁徽從宜蘊到立法院，從醫師、執行長到直接修法提案，一人分飾所有角色，完全是時隔1年的「壯世代翻版」。沒想到昨天審查法案時，卻還扯說「期待理性討論，不要人身攻擊」「不要折損婦產科醫師的心血」，試問全台灣哪個婦產科醫師，會同時兼任醫療機構負責人，又「剛好」是提案委員？她也轟說，陳菁徽這傑出的一手，再次完美示範，怎麼把立委當成一門好生意。

民眾黨前立委吳春城，先前提案推動「壯世代政策與產業發展促進法」，遭質疑未利益迴避，最後迫於壓力請辭立委，最後位置由東吳大學政治系教授劉書彬遞補上。

