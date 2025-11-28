生氣吃香蕉放鬆！穩定情緒可吃「食物清單」
[NOWnews今日新聞] 有時候會感覺懶惰、煩躁或是提不起勁，營養師提到，其實可透過營養補充調整體內激素，讓情緒回歸穩定軌道。像是感覺情緒低落時，可提升內啡肽，透過辣椒、黑巧克力等，能幫助對抗低落和焦慮；恐懼或懶惰，則可喝綠茶、咖啡，讓腎上腺素分泌，幫助專注。
營養師高敏敏指出，當你覺得有情緒時，包括煩躁、憤怒或是壓力大，可透過飲食協助調整體內激素，讓情緒回到穩定軌道，像是憤怒時，為了提升血清素，可吃香蕉、豆製品、全穀類等富含色胺酸食物，讓大腦放鬆，幫助情緒更平穩。
高敏敏表示，也可藉由深呼吸、聽音樂放鬆，有助穩定心跳與情緒波動。
高敏敏提到，疲憊和拖延症則可吃富含酪胺酸及鎂的酪梨、堅果，促進多巴胺分泌，幫助腦袋更有動力和成就感。至於恐懼與懶惰透過提升腎上腺素，喝綠茶、咖啡或柑橘類，補充咖啡因、維生素C能短暫提神，幫助專注。
壓力大或情緒低落時，高敏敏表示，透過深綠色蔬菜、全穀類、雞胸肉或是辣椒、黑巧克力，刺激內啡肽分泌 幫助對抗低落與焦慮，也減少長期壓力造成的疲勞。
高敏敏說，身體的每一個情緒都在傳遞訊號，可用營養和行動調整，讓自己快速回到正軌，重啟狀態。
