生氣才動手！女高中生搭公車被傘戳傷 怪男反嗆：對方先架拐子

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記者楊忠翰／台北報導

北市男子搭乘公車時持雨傘猛戳女高中生後下車。（圖／翻攝畫面）

台北市1名17歲女高中生，近日搭乘公車上學途中，突遭中年男子攻擊，對方先踩她右腳，接著以左肩撞擊，下車前還拿傘戳她右後肩，造成肩膀破皮流血，女高中生在家屬陪同下驗傷提告，警方循線通知50多歲的男子到案，男子辯稱，女高中生先架拐子，他才會拿雨傘反擊。

士林分局表示，當時女高中生搭乘公車上學，與中年男子並無任何交集，雙方亦未曾對話過，僅因男子欲在陽明高中下車，先起身踩住她的右腳，接著猛撞她的肩膀，藉此騰開走路空間，男子下車前突然回頭看，然後持拿摺疊傘猛戳她的右後肩，造成3公分的紅腫破皮傷勢，母親先陪她前往醫院驗傷，再到文林派出所提出傷害告訴。

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士林分局指出，警方立刻啟動兒少保護通報機制，同時調閱公車監視器影像，該名男子在陽明高中站下車後，隨即前往診所看病；今天下午時分，警方已聯繫到該名男子，男子隨後也前往派出所製作筆錄。

男子向警方表示，當時車內十分擁擠，他急著要在陽明高中站下車，只好直接硬擠出去，過程中他發現女高中生架拐子，一時氣憤才會拿傘反擊，警方訊後將男子依傷害罪嫌函送法辦。

北市男子搭乘公車時持雨傘猛戳女高中生後下車。（圖／翻攝畫面）

北市男子搭乘公車時持雨傘猛戳女高中生後下車。（圖／翻攝畫面）

北市男子搭乘公車時持雨傘猛戳女高中生後下車。（圖／翻攝畫面）

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