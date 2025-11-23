〈生活休閒〉台博鐵道園區 記錄時代軌跡

國立台灣博物館鐵道部園區是一處結合歷史建築、鐵道文化展覽與親子育樂的多元化場合。

無論你是否是鐵道迷，位於台北火車站附近的國立台灣博物館鐵道部園區，是一處結合歷史建築、鐵道文化展覽與親子育樂的多元化場合。

園區原是清代台北機器局所在地，日治時期台灣總督府交通局鐵道部，也是台灣第一個現代化的工業園區，目前為國定古蹟，見證台灣鐵道發展史，主建築廳舍採用大量阿里山檜木，為「下磚上木」半木構造建築，外觀為紅磚與白色仿石造的英國安妮復興歷史樣式。內部建築部分，最吸睛的莫過於是二樓中央橢圓廳，是最華美的辦公空間，無論是門窗四周、立柱與天花板，都以精緻的立體石膏裝飾，凸顯其重要與特殊性。

園區另一端的八角樓，竟是男廁，小便斗環繞。

展覽文物 解鎖鐵路密碼

館內設有常設展覽，深入介紹台灣鐵道歷史、發展與文化，展品包括許多珍貴文獻、影像和文物，如印製車票的活字版和早年的號誌面板等，更為親子更策劃「蒸汽夢工廠」兒童展。

台灣自清代劉銘傳開鑿鐵路至今，已有百餘年鐵道歷史，在台灣鐵道史上，從縱貫線通車、飛快車及一日生活圈的高鐵，是不同世代熟悉的鐵道記憶。展覽解鎖許多「鐵路密碼」，除認識鐵道各項相關資訊、不同路況區域，設計的建築也不同，有的是隧道，有的是橋梁，還區分為木橋、磚橋、鋼橋等。

二樓中央橢圓廳，是最華美的辦公空間，無論是門窗四周、立柱與天花板，都以精緻的立體石膏裝飾。

「火車快飛」，從蒸汽火車、不同外觀的客貨車，乃至於車票、便當、喝茶的玻璃杯，都是你我搭火車的記憶；火車能夠準時到站，背後功臣仰賴軟硬體設施和人員，看過車庫、號誌樓、鐵軌等鐵道建築背後的故事嗎？因著他們，建構出鐵道專屬的地景。而對火車鐵道的記憶，也刻畫在文學、音樂、電影等各式作品中，形成經典雋永的鐵道美學。

在館內最受歡迎的設施之一，即是展示一九九０年代台北車站附近的火車鐵道動態模型，隨著「嘟嘟聲」，小火車緩緩運行，每每吸引眾人眼光。一九七０到一九八０年代，是台灣縱貫線鐵路系統的轉捩點、是末代蒸汽火車行駛時代，也是火車動力自柴油系統導入電氣化交界，台北城區也即將面臨鐵路地下化的巨大轉變，透過小火車模型和場景，展現台北鐵路沿線過往的風華記憶。旁邊有舊時火車座位體驗，坐在椅上，抬頭看窗邊的黑白照片，猶如穿越時空，回到以往。

老式火車站內充滿懷舊感，除售票口，甚至還有行李包裹房。

懷舊場景 凝固時光記憶

「停看聽」是小時候過平交道的口訣，鐵路訊號傳送區內有各項號誌，聽到「噹噹噹」聲音，是否讓你回味，館內還設有自動售票機、進出站的場景，也是親子教育最佳場域，或許哪天興起，就來一場火車小旅行或環島行。展區內也布置舊時火車站場景，如搖式電話、登記本，甚至還有行李包裹房等。

「噹噹噹」和「停看聽」，透過各項火車行車號誌，讓人回味過平交道的感覺。

走出展區。會看到一棟八角樓，外型猶如撐開的傘，有趣的是，它竟然是男廁，八個小便斗圍繞在八角柱周圍。園區內另有食堂、伴手禮區，也可參與導覽。 （圖、文：林雪娟）