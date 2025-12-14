〈生活休閒〉台東原民人文和自然生態之旅

在部落內，處處可見大型彩繪或雕塑，描繪神鹿與公主傳說等部落故事，讓人更能領略部落故事。

台東以原鄉部分和自然風光為主，知本鹿寮工作坊由台東建和部落青年改造閒置老鹿寮而成的青年發想基地和文化共創空間；而位於鹿野鄉的龍田村除有田園風光，更深具歷史，走訪台東，當然要安排一趟兼具人文和自然旅程。

建和鹿寮 部落創生

建和鹿寮青年發想基地由卑南族部落青年鮭魚返鄉創建，以「部落創生」為主軸，有各式各樣的職人設計的手作工藝、文創品牌，還有逐漸打出名號的部落草地便當，美食強調的是以文化記憶為基底，結合在地部落文化、創意與美食，目前週五至週日開放，假日還會有市集、音樂會等活動，是部落新創孵化器和文青據點。

知本鹿寮工作坊乃鹿寮改建，由青年返鄉經營，是青年發想基地和文化共創空間。

工作坊位於大馬路旁的小巷內，尋找「射馬干部落」是卑南族傳統八大社之一，沿著山坡緩步而上，可見深具部落特色的傳統圖騰及位於家戶門口的藝術裝置，有神話故事、山林、族老等。工作坊由「鹿寮」改建，細看建築，可一窺飼養鹿隻的結構，歷經青年多年來逐步興築，改造仍持續進行，而挑高的二樓為展間，也以黑板書寫部落的故事，如曾發生過土石流、遷村、設校，乃至恢復傳統祭典、聯合年祭等，感受如何在傳統和求新之求取平衡。

餐點選用在地原民農產，透過美食，引領所有人透過五感，體認部落的美好。

在用餐區中，讓人眼睛為之一亮的，是牆面大型彩繪，如神鹿與公主傳說等，色彩鮮豔，讓人更能領略部落故事。在原民餐點部分，也深具特色，如在地黃莉樹葉所煮的黃莉紅茶、便當則有刺蔥雞腿、在地味噌醃豬肉、月桃葉粿、小農時蔬與台東在地米飯糰。月桃葉粿（阿拜）等，另有血桐葉粿、荖葉麵包等，透過美食，更認識部落。

龍田村環山 四季皆美

龍田村是移民村，留有許多日式建築，圖為校長宿舍。

龍田村是個以深具人文風味村莊，除自然風光，最特色當屬當年為日本人移民村，不僅設立學校，有許多日式建築，連道路都是棋盤式規劃，可租輛自行車漫遊。龍田村四面環山，可遠眺都蘭山、中央山脈等，景色秀麗，在北三路由小葉欖仁樹所構成龍田綠色隧道，全長約一點二公里，隨四季各顯風情，也有許多劇組前往取景，民宿、餐廳、自行車業者，各推導覽、ＤＩＹ等行程。在隧道邊，一旁是山坡茶園，可見採茶女採茶，另一邊則是平坦草皮，這就是知名的龍田大草皮，是飛行傘、熱氣球活動最佳場域和觀景熱氣球點，一大片綠油油，讓人心曠神怡。

龍田大草皮是飛行傘、熱氣球的活動最佳場域和觀景熱氣球點。

再繞至曾被拆除的鹿野神社，之後重建，為的是見證這段移民歷史，旁邊的昆慈堂是當地信仰中心，昆慈堂曾是慈濟證嚴法師曾在此掛單修行，而旁邊的老茄冬與苦楝樹，當年證嚴常在樹下談論佛法，又被稱為慈濟樹。旁邊則有龍田文物館，介紹從清代、日治到民國的歷史文物。龍田村田野風光、自然景色宜人，兼具人文特色，探訪台東，可安排體驗深度人文生態之旅。

（圖、文：記者林雪娟）