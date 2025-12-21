生活化介紹交通建設 世新學生蔡覲安YT頻道獲獎

蔡覲安(右)獲得金路獎肯定。(世新大學提供)

蔡覲安(左)教育電臺主辦的第22屆「金聲獎」社會關懷節目獎。(世新大學提供)

日前交通部頒發26屆「金路獎」，世新大學廣播電視電影學系學生蔡覲安，經營的YouTube頻道「蔡黑皮」，以淺顯易懂的方式介紹重大交通建設，獲得「金路獎」特殊貢獻獎的肯定。

世新大學廣電系四年級學生蔡覲安，就是YouTuber「蔡黑皮」，他經營的頻道，主要介紹臺灣的重大交通建設，從鐵路、公路、捷運都有。

蔡覲安說，從小喜歡搭捷運，可背出每個捷運站名與路線，高中時想要拍攝影片，因為覺得沒有人關注重大交通建設，因此投入這個主題，還記得第一支交通主題相關的影片是2020年推出的「10件關於臺北捷運你所不知道的事」，彙整了10個臺北捷運的冷知識，點閱率很不錯，之後慢慢擴及到鐵路、公路、臺灣地理與歷史主題。

蔡覲安說，因為拍攝交通主題，認識很多交通的專業從業人員，所以每次蒐集資料、寫腳本後，都會請這些專家幫忙審閱，提高正確性。雖然也有很多留言給與批評與建議，但他都相當感謝。

蔡覲安說，過去不了解為何重大交通公共建設需要耗費許多經費與時間，拍攝交通主題5年多，他介紹重大交通建設的興建過程與背後的民主程序，幫助民眾了解，這次獲獎，讓他覺得自己的拍攝有了意義，也感覺獲得肯定。

蔡覲安經營頻道至今，已累積189部影片，總觀看次數突破5661萬次，訂閱人數超過26萬。他表示，目前正投入「臺灣三六零 Taiwan 360 － 臺灣鄉土系列」影片計畫，從離島開始，走訪全臺鄉鎮，結合歷史、地理與人文介紹臺灣故事。〈bite〉

值得一題的是，除了獲得金路獎，他與世新廣電系同學楊耀栢合作製播的廣播節目《被遺忘的國土》，探討烏坵的歷史與文化保存，獲得教育電臺主辦的第22屆「金聲獎」社會關懷節目獎。