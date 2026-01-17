生活化調養走進府城日常 開元馬光中醫開幕

▲開元馬光中醫導入「全預約制」，有效縮短候診時間，提升整體看診品質。（圖／馬光中醫提供）

[NOWnews今日新聞] 知名連鎖中醫集團馬光醫療網「開元馬光中醫診所」落腳台南北區，成為全台的第26家分院及大台南地區的第5家分院。馬光醫療網執行長黃福祥表示，這次院所選址於住宅機能成熟、人口數位居台南第5名的北區，是希望在新舊年度交替的時間點，能為在地民眾提供一個可以重新整理身心節奏的空間。

▲開元馬光中醫落腳台南北區，成為全台第26家及大台南地區的第5家分院。（圖／馬光中醫提供）

黃福祥指出，不同於僅在身體出現症狀時才介入的醫療模式，「開元馬光中醫診所」以「生活化調養」與「美學中醫」為理念，將中醫重新放回日常生活的脈絡中，陪伴民眾建立更長期、可持續的健康管理方式。

廣告 廣告

▲馬光醫療網領先業界的「CRM顧客關係管理部門」，負責優化服務流程、協助整合意見回饋，用更被信任的方式陪伴民眾呵護健康。（圖／馬光中醫提供）

秉持推廣「預防醫學」的概念，希望大家都可以預先把身體調養好。因此，「開元馬光中醫診所」選擇深入住宅生活圈設點，而非僅集中於商業核心區，希望讓中醫不再成為需要特別安排時間的行程，而是能自然融入日常動線，陪伴民眾重新檢視生活節奏，逐步找回適合自己的平衡方式。

▲開元馬光將中醫放回日常的脈絡中，透過養身料理年菜體驗，讓健康概念自然融入年節生活。（圖／馬光中醫提供）

開元馬光中醫診所延續馬光醫療網多年累積的制度化經驗，導入領先業界的「全預約制」與「CRM顧客關係管理部門」。全預約制有效縮短候診時間，使看診體驗不因時間壓力而打折；全台獨家的「顧客關係管理部門」則負責優化服務流程、協助整合意見回饋，讓中醫成為可以持續追蹤互動的關懷系統，用更被信任的方式陪伴民眾呵護健康。在院所候診區的設計上，以開放且明亮的空間為基礎，搭配自然綠植及花藝的點綴，讓不同年齡層的民眾，可以在最放鬆的狀態下看診，進而達到身心靈平衡。

▲開元馬光中醫院長吳廣哲問診親切，陪伴民眾重新檢視生活節奏，逐步找回適合自己的平衡方式。（圖／馬光中醫提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

過馬路大挑戰！新上國小幼兒園水泥車進校園教安全

美食迎新年 烏金港點、草莓甜點限定登場

年節消費熱 年菜預購升溫、年前備貨潮推升冷凍櫃需求