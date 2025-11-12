生活即治療 衛福部年助400名藥癮者重返社會

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）秉持「生活就是治療」理念，衛福部108年起擴大「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，每年服務約400名藥癮者，透過行為介入、人際交流等逐步回歸社區，最終甩開藥癮心魔。

為發展藥癮者社區復健服務，衛生福利部心理健康司自民國108年起，協同6家機構，擴大推動「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，今天上午舉辦成果發表會，分享彼此推動成果。

心健司長陳柏熹告訴媒體，過去藥癮治療多半透過監所或療養機構，但戒癮者會跟社區有所隔離，時間愈久，要重回與社會的連結，困難度就愈高，戒癮者更容易走回吸毒的老路或生活圈。

藥癮治療性社區則是以「生活就是治療」為理念，陳柏熹解釋，透過目的性的日常規範及活動設計，協助藥癮者重建健康的生活型態與正向人際互動，在協助藥癮者復原歷程中，扮演至關重要的角色。

衛福部自95年起補助草屯療養院率先投入發展，108年起擴大推動，服務量能至今已從30床增加到348床。

心健司科長許育華說明，每家機構規劃的治療期程不同，例如有些以18個月為單位，視個案狀況調整；治療性社區模式也是從完全隔離開始，戒癮者住在機構中，隨功能恢復，逐漸可以固定時間外出、上班、上課等，最終甚至可以到外面租房子住，讓復原力延續。

許育華說，6家機構平均每年共收治410至420人，戒癮者以中壯年為主，主要戒治毒品是安非他命，這部分目前沒有藥物可治療，都是通過認知行為介入，導正個案行為。

在成果發表會中，草屯療養院分享醫療整合模式、利伯他茲教育基金會「都會型治療性社區運作模式」等，展現台灣治療性社區服務的專業化與在地化彈性，因應不同地區及族群的需求，發展出多元處遇模式。（編輯：吳素柔）1141112