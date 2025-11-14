生活即美學 中原大學師生攜手社區改造洗衫坑

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市大溪區福廊古道舊址的「洗衫坑」，是居民百年來的生活場域。2025年，在桃園市文化局「藝術進入社區」計畫與「美學桃園」推動下，中原大學建築系教授陳宣誠帶領建築系、室設系、地景系共30餘位學生，以「生活即美學」為核心展開改造，使原本陰暗老舊的洗衫坑，蛻變為融合自然、工藝與人情味的社區新聚點。

陳宣誠表示，第一次踏入洗衫坑便被這與水相連的環境吸引，天然的湧泉、荷花池、水田、竹林與老屋，構成獨特的生活風景。改造前的洗衫坑由六根RC柱支撐平屋頂，長年落葉堆積導致結構變形、滲漏；私接管線纏繞棚架，視覺凌亂，彷彿違建。

改造計畫結合核心課程「地景的採集與創造」，是中原大學建築系USR計畫的延伸。學生分組進行地景觀察、田野訪談、模型製作、構築實作與影像紀錄。從繪製湧泉流向與居民使用方式的「水的記憶地圖」開始，再以陶土模型轉譯地形記憶，最終完成棚架與座椅的實體構築。

新的斜頂棚架以寬版鐵木構成，整合竹林視覺、管線收納與座椅設計，使居民能在光影變化中洗衣、聊天或休憩。改造後不僅恢復場域的使用功能，更讓空間的美學與生活感重新流動。桃園市文化局長邱正生參觀現場時表示，感謝藝術家陳宣誠教授主持整個改造計畫，中原師生與在地團隊歷時一年的耕耘、凝聚眾人力量，終於成就今日成果。

「藝術進入社區」計畫由文化局主辦，大溪區公所與一德社區發展協會共同執行，並獲議員李柏坊及立委邱若華大力支持；文化局文發科與桃園市文化基金會城市創意設計中心亦長期協助，形成政府、學校與社區攜手合作的典範。此成果亦將納入「社區美學改造示範點」推廣計畫，作為後續教育擴散及社區導覽的基地，延續計畫生命力。

陳宣誠指出：「這個計畫不是去設計一個新造型，而是學習如何在現有生活裡進行微小而深刻的調整。所謂的美學，不在形，而在關係——人與人、人與環境、人與材料之間能否互相體諒、共存共生。」他強調，教學現場若能走入社區，學生所學的「空間思考」才真正與社會連動，也讓建築教育回到「為人而建」的初衷。

一德社區的居民與志工們在過程中積極參與，有阿嬤與學生一起清掃，也有志工主動學習維護材料。一位居民分享：「我每天都會來這裡洗衣服，看學生幫忙整修真的很感動。以前漏水又暗，現在變得乾淨又舒服，抬頭就能看到竹林，感覺又回到以前那種自然的生活。」

本次計畫並與「建築設計」、「公共藝術」、「社區設計工作坊」等專業課程鏈結，讓學生首次體會「設計不只是繪圖，更是傾聽與協作」。一位建築系學生說：「我們從訪談、測量、到自己動手構築，真的感受到社區裡人情的力量。」室設系學生也提到：「過程中學習到，空間的價值不在完美造型，而在能讓大家自在使用。」

這次由政府、學校與社區共同推動的改造行動，不僅翻轉了空間樣貌，也重新串起人與地方的情感連結。改造後的洗衫坑，已成為居民日常活動的新據點，也是學生們的行動學習基地。未來，中原大學團隊將持續與社區合作，建立維護與教育推廣機制，讓「社區自主管理 × 教育共學」成為可持續的在地美學模式。(圖：中原大學提供)