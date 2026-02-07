生活只剩賺錢看醫生！28歲OL感嘆「出社會被摧殘」 釣出一票同齡社畜共鳴

一名28歲的女上班族近日發文感嘆，被社會摧殘的很慘，引起一票年齡相仿的網友熱議，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

一名1997年出生28歲女網友，日前在社群網路上感嘆，出社會過上班族生活，不僅社交圈萎縮，也老是在看病，被社會摧殘得好慘，對未來更是感到迷惘與空虛，她好奇同年齡是否已經達到很好的成就？貼文引起一票人共鳴。

感嘆邁入29歲 生活卻很空虛

這名女網友是在Dcard發文表示，她是1997年2月出生，28歲即將邁入29歲，但總覺得出社會後被摧殘得很慘。原PO形容自己現在的生活，每天只剩上班和下班，去公司跟同事假裝是朋友，聽老闆講廢話。

原PO感嘆，感覺才剛剛大學、研究所畢業，怎麼一下子就快要30歲了，但「身邊的朋友一個個不見，身體也越來越差。」她說，雖然現在有了積蓄，但根本沒時間玩樂，錢都拿去看醫生了，「突然有一種很空虛的感覺，我的生活難道只剩賺錢了嗎？」

生活大部分被職場占據 不知怎麼跳脫？

「我的生活已經變成職場的形狀，不知道1997年的各位有什麼感覺？」原PO好奇詢問，是不是有些人已經當上小主管，或者有更高的成就？還是已經付了買房買車的頭期款？反觀自己，「還在繼續當朝九晚五又沒錢的社畜，我的人生真的好悲哀」，這種生活真的好沒意義，卻不知道該怎麼跳脫出來？

同齡網友紛紛留言 也陷入焦慮

貼文一出，引起熱議，多數人留言提到和原PO相同的焦慮，「同年，沒朋友也沒工作，不知道人生的意義是什麼」、「我也是1997年，前陣子也很焦慮，和爸媽討論這件事…據他們的說法，絕大多數人的成就都是需要時間去累積的」、「1997年生也超有感，身體不耐操」、「轉職中，目前還找不到工作，過一天算一天吧」。

也有人活得快樂 尋找想達成的目標

不過，也有人滿意現在的生活，「只在乎自己過好自己生活，上班就是為了跟老公兩個人出國玩解鎖新國家，覺得快樂」、「1998，前年辭掉了大家眼中的好工作，四處旅行遊歷，尋找自己真正想做的事」、「沒有出人頭地，開開心心，早8晚5，下班做喜歡的事情」。

