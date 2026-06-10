生活圈與行政區不一致 南市副議長促啟動區域重劃評估

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南市副議長林志展促啟動行政區重劃評估，改善行政區與生活圈脫節問題。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會副議長林志展今(10)日質詢部分里鄰「生活圈與行政區劃分脫節」問題，建議市府及早啟動行政區域重劃評估程序。對此，民政局表示，雖然《行政區劃程序法》已完成立法，但目前尚未正式施行，相關配套子法仍由內政部研擬中，市府將待法制作業完備後，再依規定審慎評估。

民政局回應指出，未來行政區調整必須依循中央法令規範，並綜合考量人口變遷、生活圈發展、歷史文化脈絡、公共資源配置及地方治理效能等因素。市府將持續關注中央法制作業進度，待相關配套措施與法制程序完備後，再依地方實際需求及民意基礎，循法定程序審慎評估行政區調整的可行性，以兼顧市民權益及城市永續發展。

廣告 廣告

林志展指出，內政部去年10月已通過《行政區劃程序法》，未來地方政府處理行政區調整爭議將有更明確法源依據。他舉例，新市區大營里第12鄰雖屬新市區管轄，但居民日常生活、就學與採買多集中在善化區蓮潭里；鹽水溪畔的北邊寮地區則分屬新市區大洲里及永康區三民里；永康垃圾資源回收(焚化)廠也橫跨永康區王行里與新化區唪口里，形成行政管轄與生活圈落差。

林志展表示，這類情況長期造成居民困擾，甚至影響權益。例如颱風造成農作物受損時，實際生活在善化生活圈的農民，卻必須前往所屬麻豆區公所申請災害補助，不僅耗時費力，也讓民眾感到不合理，行政區劃應與居民生活現況接軌。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

公務員提案「廢除國旅卡」 倡議改全額發放「不休假加班費」

民眾問總預算何時過？ 葉元之竟回嗆「人綠腦殘」引爆眾怒！

台中暴雨狂下！盧秀燕臉書曬訪歐第一站 底下留言超嗆

