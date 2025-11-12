生活壓力大恐增皮蛇風險！? 新竹人請注意
長期處於高壓生活與作息不規律的狀態，恐會引起帶狀疱疹。（圖片來源／Shutterstock）
新竹是台灣的科技重鎮之一，依據衛福部醫事資料顯示，近五年新竹縣市的心理諮商機構數量新增許多，相信民眾深知，若長期處於高壓生活與作息不規律的狀態，健康是有可能會出問題，然而帶狀疱疹這個一般民眾常常覺得是老人家才會得，或是只會造成皮膚痛的疾病，一旦發作不僅衝擊工作計畫、家庭規劃、生活品質，不只如此，台灣研究指出，成人罹患帶狀疱疹後一年之內，與未罹患帶狀疱疹之成人相比，中風風險高出31%!若本身有慢性病者，帶狀疱疹更可能加劇慢性病惡化。提醒具慢性病、年長者、生活不規律或壓力大的新竹民眾，需要更重視良好睡眠、攝取均衡營養、諮詢帶狀疱疹疫苗施打的必要性，建立有效帶狀疱疹防線，此外建議主動搜尋或多了解市府提供之預防資訊及資源，積極把握自身權益。
幾乎人人皆帶「毒」？！ 不只長輩、慢性病患者、壓力族同為高風險族群
許多人身邊都有幾個正在經歷或曾經罹患帶狀疱疹的親朋好友，但其實看似健康民眾也可能有罹病風險！美國研究指出，幾乎百分之百的年長者帶有水痘-帶狀疱疹病毒，隨著年齡增長、或是罹患慢性病，水痘帶狀疱疹病毒可能在免疫力下降之際，伺機引發一連串的深遠影響。
進一步檢視台灣研究，更可以發現台灣人平均每3人就有1人一生中有皮蛇纏身的風險，若同時兼具其他風險因子，還可能提升罹病機會。舉例而言，除了大家熟知的年長者、慢性疾病患者以外，若生活作息不正常或壓力大，都有可能增加帶狀疱疹再活化的機會。
百痛之王—帶狀疱疹恐需留意全身併發症 積極主動了解可用資源、防堵皮蛇更輕鬆
帶狀疱疹絕非只是一種「皮肉痛」的疾病，根據各國研究顯示，皮蛇對於健康的衝擊更是不容小覷：
1. 心血管疾病與帶狀疱疹具雙向關聯性：台灣研究指出，罹患皮蛇一年內，中風風險是常人的131%(未罹患帶狀疱疹之成人相比) ；不僅如此，中風患者一年內罹患帶狀疱疹的風險，更是常人的25倍。
2. 糖尿病：根據美國研究，糖友得到帶狀疱疹風險本就已經高達2倍，一旦發生帶狀疱疹，不僅可能發生一痛就痛達數個月、數年的帶狀疱疹神經痛之風險增加50%，住院風險也提升63%。
3. 慢性腎臟病：罹病風險是常人的1.3倍，可能增加患者發展為末期腎臟病的風險。
提醒民眾，及早預防帶狀疱疹與身心靈的健康，才有機會避免皮蛇帶來的疼痛與疾病衝擊，鼓勵新竹市民在繁忙工作之餘，也別忘了保持良好睡眠、攝取均衡營養，並主動到醫療院所諮詢帶狀疱疹疫苗接種的適用性，以圍堵帶狀疱疹的發生；此外，建議主動搜尋或多了解市府提供之預防資訊及資源，積極把握自身權益。
NP-TW-HZU-ADVR-250001| Date of Preparation: Oct 2025
更多疾病相關資訊，請諮詢專業醫療人員。僅限台灣地區使用
