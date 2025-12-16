生活大小事離不開手機和App 新北培訓數位陪伴員 提升長輩數位能力

新北市府結訓長輩數位陪伴員今年有卅四人取得證書，由社會局副局長許秀能（前排中）分別頒發證書。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

面對AI時代的來臨和超高齡社會的浪潮，生活中大小事離不開智慧型手機和App的使用；新北市府社會局為協助長輩跟上時代習慣數位生活，委託台灣老大人活力發展協會專為社區關懷據點培訓數位陪伴員，三年來共培訓一六二人，持續投入社區教長輩數位學習與陪伴服務，讓長輩從不敢用、不知如何用，到學會使用、常用，甚至離不開手機，生活充滿樂趣。

社會局副局長許秀能十六日為結訓的數位陪伴員頒發證書並表示，感謝老大人協會連續三年協助培訓，今年共培訓五十一人，歷經完整課程、實習與考核，有卅四名取得證書，累計三年來培育一六二名，持續投入六三六個社區關懷據點教導，提升長輩數位能力，縮短數位落差，促進長輩健康樂活。

廣告 廣告

新北市府社會局為協助長輩跟上時代委託台灣老大人活力發展協會，專為社區關懷據點培訓數位陪伴員。 （ 記者吳瀛洲攝）

老大人協會專業講師葉左丞Jason表示，時下舉凡手機和網路的功能及應用、照片影片的拍攝剪輯、App的安裝和使用，行動支付、手機錢包的設定，乃至上網訂購或線上預約掛號、叫計程車、等公車都是長輩在生活中所面臨的問題。另教導長輩如何防詐騙，來路不明的連結不要點，不要誤信一本萬利的投資理財等。

來自三峽崇德光慧據點的王麗芬分享，她經過十八小時的培訓和二個月的學習，帶領長輩如何下載並使用App，像財政部雲端發票、健保局的健保快易通，長輩上手後就不用再一張張對發票，也可隨時了解自己的就醫和健康狀況。

中和莒西社區理事長黃秀琴表示，該社區連續三年派人學習，已有五人取得證書，回頭教其他長輩；她從玩接龍遊戲開始，慢慢引導輸入、複製、貼上、製作早安圖，到現在長輩學會了使用Google Map導航，長輩很開心。

平溪老人會理事長林珂竹也表示，自己要先學會了才能教長輩，感謝社會局和老大人的種子培訓，她學會了Line pay，用中華郵政綁定行動支付，出門不用帶錢包，回據點會教其他長輩。