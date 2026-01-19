生活太空虛！男護師自爆去當「手天使」 弟不解：覺得怪怪的

「手天使」是專門為了重度身障者提供性服務的志工。一位男子發現，在醫院擔任護理師的哥哥近日當了手天使志工，雖然他能理解手天使只是一種志工服務，但還是覺得怪怪的、不知該如何應對，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛安慰男子不用太在意，「就是志工服務的一種類別而已」，另外也有內行人說明，其實大部分的手天使都是男生，如果選擇女志工服務，排隊時間恐怕會很長。

原PO在Dcard發文表示，在醫院當護理師的哥哥平時話不多，去年跟交往5年的女友分手後，一直處於單身狀態，沒想到最近他卻得知哥哥因為生活空虛去當手天使，且因為爸媽可能無法接受、不想被誤會而隱瞞，讓原PO受到相當大的衝擊，「理性上知道這是志工服務，而且對某些人來說是很重要的事。但實際上發生在自己家人身上，還是會覺得怪怪的」。

對此，許多網友紛紛回應，「就是志工服務的一種類別而已，沒什麼好一直放在心上的，也不用一直去想這件事情，很多事情都是自己的選擇，各自過好自己的人生就好」、「越沒有人去做的事，還不求回報，都值得令人尊敬」、「他是個好人耶～」、「你哥很偉大欸」。

另外針對有人好奇手天使的性別問題，內行人說明，「大部分提供服務的都是男生喔，如果要選擇提供服務的性別，是女生的要排隊排超久的！」、「看患者申請性別，我記得也有女性手天使幫男性患者」、「女生使用者有，但是申請人非常少，據我所知目前僅服務3人」。

