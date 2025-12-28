生活如何製造浪漫？法籍男星法比歐的儀式感：時刻為生活「點蠟燭」

法國演員、模特兒暨電視主持人法比歐．格朗雄（Fabio Grangeon），因出演《刻在你心底的名字》與《斯卡羅》而在亞洲廣受關注。他多元的文化背景，結合法式生活美學的深厚底蘊，為其表演與創作注入獨特而迷人的視角。他也於《那些幸福時光》一書中，分享他對生活的體悟，帶領讀者重拾對生活的熱情，找到屬於自己的幸福時光。以下為原書摘文：







浪漫應該是一種深情的表達



浪漫是有著個人化的獨特色彩。不是模仿別人的浪漫，是懂得對方愛好之後的具體回饋。參加台灣電視節目錄製時，曾和許多朋友討論「浪漫」的話題，發現許多人會將浪漫與金錢畫上等號，浪漫變成是一種「物質行為」，有時候「越貴越浪漫」變成表面的炫耀方式。

我覺得浪漫應該是一種深情的表達。我們每個人都可以用自己的浪漫，讓在乎的人感受我們對他的在乎。關於浪漫，我覺得應該有「用心投入」、「保持隱私」和「個人化」這3個條件。

用心投入是與單純送昂貴的禮物或享用高檔晚餐不同的。 用心投入的事要精心安排，因為投入了時間，這樣真誠的浪漫才會自然流露。

浪漫是需要保持隱私性的，是彼此才有的祕密時刻。 不是一場對外的表演秀，是思考彼此需求後的情境創造。

浪漫應該帶來的是「驚喜」，而不是驚嚇。我一直很享受創造驚喜，特別擅長利用節慶裝飾、角色扮演和主題服裝，在不同場合中模仿各種角色或知名的脫口秀演員，逗得大家哈哈大笑。我曾有一個放著不同服裝和道具的百寶箱，我很會利用百寶箱，在萬聖節時裝扮成搞笑的、恐怖的，給人不同情緒視覺效果的模樣。





什麼是愛的驚喜呢？



理解對方的需要之後，好好為伴侶策劃一場愛的驚喜吧。舉例我最近為伴侶策劃的生日派對。懷孕的她，一直沒有太多機會與女性好友相聚，所以我用了睡衣主題，辦了一場生日派對。那一天，一群女生穿著睡衣，好像回到青春時光，毫無顧忌地聚在一起聊天慶生，「睡衣派對」成為她們難忘好玩的聚會。

大家都知道，我求婚時所花費的心思更是加倍的。無論設計場景、卡片和餐單等等，我在想每一個環節時，只想著如何讓對方感受到，她是多麼珍貴的存在。

浪漫可以是燭光晚餐，也可以是一起看著夜空，望著星星；浪漫是情感的加溫器，也是用心企劃的精心時刻，浪漫可以讓彼此感受到愛與被愛。這就是我的浪漫。





蠟燭創造專屬的儀式感



在家點燃兩根蠟燭， 會讓人產生舒服安心感。蠟燭本身擁有獨特的魅力， 隨手點上幾根蠟燭，可以改變空間的氛圍，蠟燭讓家產生光的美感和幸福。品味可以後天學習，品味也可以在日常培養。品味改變我們的氣質，品味也可以來自你專屬的儀式感。

蠟燭本身擁有獨特的魅力， 隨手點上幾根蠟燭，可以改變空間的氛圍，蠟燭讓家產生光的美感和幸福。品味可以後天學習，品味也可以在日常培養。品味改變我們的氣質，品味也可以來自你專屬的儀式感。

蠟燭燃燒的過程，也是時間的詮釋。點亮蠟燭，時間彷彿被拉長，緩緩流動，在放慢的生活節奏中，重新調適心靈，讓你沉浸於當下。所以，蠟燭不是單純的物件，它具有塑造環境和增加生活質感的功能。

蠟燭是我生活中不可缺少的療癒小物。蠟燭的光芒很像點亮心靈的光，每到深夜時分，當我疲憊地回到家時，一根蠟燭便能使我紛擾的思緒得以平息。那些光影，柔和的香氣，總能讓我得到慰藉。

蠟燭的魅力不限於夜晚。早晨醒來，喝著咖啡時，我也會點一根蠟燭，靜靜地看著蠟燭逐漸熔化，雖然只是一個簡短的過程，卻讓我一天的開始有了活力。蠟燭也可以用在下午茶、浪漫時刻等等。在家的時候，我會為不同的空間風格，挑選不同的蠟燭和香氣。這樣不僅有點綴的效果，也能創造不同的愉悅感。

日常的幸福小事對我來說很重要。就算有了孩子之後，個人時間變得更少，但每一天的早晨，我還是會準備簡單的早餐，一起和家人享用，像是煎蛋、烤麵包，配上牛奶和奶油。有時候晚上我們會刻意在沙發區一起吃火鍋、看電影。當然在這些時刻，我也會點上蠟燭。好好使用蠟燭，可以讓生活空間變得浪漫，也可以讓生活更值得品味。

（本文摘自／那些幸福時光：法比歐的日常品味與探索／大田出版）

