生活實用「夾鏈袋」真實名稱曝！網傻眼：從來沒聽過

生活中心／饒婉馨報導

日常生活中隨處可見的夾鏈袋，竟然還有一個鮮為人知的正式名稱。最近一名女網友在逛街時驚訝發現，貨架上的密封袋品名竟標示為「由任袋」，讓她大感新奇並將照片分享至社群平台。這則貼文隨即引發廣泛討論，許多資深採購與長輩指出，這其實是台灣早期的外來語音譯，至今仍是業界通用的專業術語。





一堆人叫錯「1物品」名稱！他發1圖網驚呆…竟釣出內行人解答：日文音譯過來的

網友去賣場發現平常用的普通夾鏈袋，竟然叫做「由任袋」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）





由任袋到底是什麼？外傳源自英文 Union 音譯

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，你知道這個叫「由任袋」嗎，因為他原本只知道這種東西叫夾鏈袋或封口袋，沒想到在實體店面的名稱是「由任袋」。不少具備採購經驗的民眾解釋，這類產品在公司下單時，確實會區分多種尺寸並以此品名稱呼，除了用於辦公室文具收納，小吃店盛裝醬料或是外送員幫手機防水，都常會用到這種操作便利且能重複使用的包裝袋。關於「由任袋」的名稱由來，目前最普遍的說法是源自外來語；早期台灣業者參考英文「Union Bag」或受到日語發音影響，直接將其音譯為台語發音的「由任（Union）」。

有網友在留言解答名字來源。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

早期長輩與業界通用！操作便利成為各行各業必備品

雖然現代年輕一輩大多習慣稱呼其為夾鏈袋，但在許多傳統產業與年長前輩眼中，「由任袋」才是最習慣的叫法，而隨著時代演變，夾鏈袋的稱呼也變得更多樣化。貼文曝光後，網友接連表示「從小就聽爸爸說這個叫由任袋，一直以為是他自己取的名字，到長大才發現這東西還真的是這個名字」、「講夾鏈袋大家更知道吧！」、「我都用7號袋，裝手機超好用」、「由任有餘袋？」、「小時候家裡包裝都叫它由任袋，長大後聽到夾鏈袋還很不習慣」。

