生活就是治療！雲林好所宅診所設協會 3大行動推動在宅醫療

「台灣好所宅齡好協會」21日在雲林縣虎尾鎮成立，推動「在宅生活」讓在宅醫療更全面。（張朝欣攝）

雲林縣醫師黃子華致力推動在宅醫療，前往住家服務重症、行動不便個案時，發現只有醫療行為還不夠，日常生活的支持更是身心復原的重點，因此21日於虎尾鎮成立「台灣好所宅齡好協會」，推動在宅生活，以雲林縣為起點，建立可複製、可延續的在宅支持模式，希望將此模式逐步擴及全台，為在地老化、在地生活注入更多力量。

衛福部健保署於民國105年推動「居家醫療照護整合計畫」，但缺乏急重症照護模式等配套，因此113年加碼實施「在宅急症照護試辦計畫」，擴大居家醫療照護服務對象。西螺鎮「好所宅診所」是雲林第1家專門型在宅醫療診所，院長黃子華認為「生活就是治療」，因此決定成立好所宅齡好協會推動在宅生活。

擔任協會祕書長的黃子華表示，協會規畫3大行動，第1行動「吃到人生最後一刻」聚焦在宅飲食支持，讓每一餐成為個案維持生活品質的重要基礎。第2行動「讓家成為更好的家」，協助居家個案改善居住環境，提升生活安全感。第3行動「生活就是治療」導入音樂、藝術與寵物，透過輔助與替代療法，提升生活參與度。

黃子華的胞兄黃子豪律師全力支持協會的成立，並擔任協會理事長，他提到，協會從實際生活需求切入，優先回應最直接影響居家生活品質的關鍵環節，讓支持行動走進民眾日常生活。服務對象為長時間在家生活、因身體狀況或生活條件而需要額外生活支持的居家個案及其家庭。

黃子豪指出，協會以雲林縣作為行動起點，持續累積實務經驗，建立可複製、可延續的在宅支持模式，為在地老化、在地生活注入更多穩定且長期的支持力量。未來此模式將逐步擴及全國，並規畫透過公益勸募，邀社會大眾共同參與在宅生活品質的提升。

