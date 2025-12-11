生活成本不滿情緒升高 美聯社民調：川普經濟支持率創新低

在最新民調顯示美國總統川普(Donald Trump)的經濟支持率降至上任以來新低後，川普11日對此感到憤怒。

由芝加哥大學美國民意研究所公共事務研究中心(NORC)和美聯社進行的民調顯示，現在只有31%的美國成年人支持川普處理經濟的方式，比今年3月的40%下降。

川普在真實社群( Truth Social)以一貫的誇飾手法發文表示：「我什麼時候才會因為創造可能是我們國家史上最偉大經濟、而且沒有通膨而獲得讚譽。」

川普說：「人們什麼時候才會理解正在發生的事情。民調什麼時候才會反映此刻美國的偉大，以及它在一年前有多麼糟糕。」

美聯社指出，根據他們的民調，這可能是川普第一屆或第二屆任期內創下的最低經濟支持率。

根據在12月4日至8日訪問到1,146名成年人，68%的受訪者認為美國經濟表現不佳。

川普本週訪問賓州，吹捧他的經濟成就。在此同時，民眾對高昂生活成本的不滿情緒不斷升高，這個議題正是導致民主黨籍的前總統拜登(Joe Biden)下台的原因。

川普再次批評拜登留下的通膨「災難」，但這位79歲的共和黨總統11日堅持「物價正快速下降」，並吹捧股票市場的強勁表現。

拜登執政期間通貨膨脹飆升，在川普1月上任初期有所放緩，但從4月以來加速攀升。

最新公布的數據顯示美國9月通膨年增2.8%。由於政府停擺，美國政府沒有公布10月的數據。11月的通膨數據將在下週公布。

美聯社指出，對川普來說可能最需要擔心的是，他逐漸成為共和黨的代名詞，而他在一些原本是他強項的議題上也表現不佳。幾個月前53%支持川普打擊犯罪的做法，但最新民調降至43%。在移民問題上，川普的支持率也從49%降至38%。

美聯社分析，最新民調顯示出川普自重返白宮以來，一直難以保住他的政治優勢，甚至是在他的支持率相對較高的邊界議題上，近幾個月來也出現下滑。

美聯社表示，對川普來說的好消息是，他的整體支持率並未顯著下滑，最新民調顯示36%的美國人支持他擔任總統的表現，比3月的42%略為下滑。這也顯示出即便有一些人不滿川普的做法，但他們可能還沒有準備好說他是一位糟糕的總統。儘管共和黨人對某些議題的不滿逐漸增加，但他們大致上仍支持川普。