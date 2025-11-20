【生活特輯】休閒綠地x智慧停車一次滿足！溪北公園地下停車場啟用 免費停車1個月

板橋區溪北公園地下停車場今(20日)舉行啟用典禮；新北市長侯友宜特別邀請在地里長與居民共同迎接這座兼具休閒與智慧停車的嶄新地下停車場啟用，並宣布從今晚18時起試營運1個月，開放民眾免費停車。

侯友宜表示，板橋是新北市人口最多的行政區，停車需求相對迫切；自上任以來，市府積極推動公共停車場建設，至今板橋區已新建19處停車場，隨著溪北公園地下停車場啟用，加上下週忠孝公園地下停車場也將開放，累計新建21處停車場，合計提供3,094格汽車停車位及1,606格機車停車位，有效紓解地區停車壓力。

廣告 廣告

侯友宜說，溪北公園位於板橋溪崑地區，鄰近沙崙國小和溪洲國小國，周邊多是老舊社區；此次溪北地下停車場暨公園改建工程總經費約7.3億元，設有280格汽車停車位及50格機車停車位，不僅便利家長臨停接送，也滿足居民停車需求。地面公園同時進行全面改造，填平原有景觀池以增加活動空間，並增設天幕籃球場、優化舞台廣場及步道，讓社區民眾享有更舒適多元的休閒環境。

交通局停車管理科科長吳清哲指出，溪北公園地下停車場導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等全智慧停車管理系統，並設置6座電動車充電樁，結合即時監控、一鍵通報、熱顯像儀及低壓細水霧系統，提供安全又智慧的停車及充電體驗，打造便利、安心的城市停車新典範。

交通局表示，溪北公園地下停車場自今晚18時起試營運至12月19日止，開放免費停車，12月20日起正式收費營運。臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元；同時有汽車月票220張、每張4,000元，機車月票35張、每張300元，月票抽籤辦法詳見附表並另已公告於交通局網站，歡迎有停車需求的市民朋友多加利用。