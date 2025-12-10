【生活特輯】新北以「人本、安全、智慧」為核心 打造安全友善永續交通新典範

「交通安全是我們的責任，」新北市道安團隊將持續秉持「做大事、做大市」的態度，並以「人本交通」為核心，努力打造更安全、更友善的交通環境，以保障市民交通安全，讓每位市民「出門平安、回家也平安」。

「市民的小事就是我們的大事。」交通局長鍾鳴時說，侯市長上任以來，新北市致力營造以人為本、友善安全的通行環境，從完成全市211 所國小通學巷至擴大改善120所國、高中通學環境，並升級市境內71處捷運站周邊行人通行設施。

而因應高齡化趨勢，新北市也完成113 處樂齡通行環境與高齡友善示範區建置，並改善 109 處路口行人安全設施。市府跨局處合作推動的「行人友善區」亦持續擴大，致力打造更安全、舒適的步行環境，再再都以市民行的安全為本。

交通亦是實現淨零碳目標中的重要環節之一，鍾鳴時指出，新北市結合ESG、SDGs及淨零碳概念，推動基北北桃都會通定期票、市區公車電動化，致力提升大眾運輸及綠色交通工具使用率。另因應雙北共同生活圈，新北市YouBike公共自行車系統擔起公共運輸最後一哩路的重責，恢復前30分鐘免費，並引進了YouBike 2.0E電動輔助自行車，更與高灘地自行車道構成新北市通勤綠廊，獲得衛福部國民健康署評定為2024年臺灣健康城市暨高齡友善城市綠色城市獎，讓市民在每天通勤的過程中，就能輕鬆實踐永續生活。

新北市並推廣共享運具及無紙化業務、號誌不斷電系統(UPS)、AI智慧路廊，更全國首創公有停車場智能充電大平台，大步邁向淨零碳目標，期許至2030年減碳量達13萬公噸，相當於338座大安森林公園的成效。

鍾鳴時表示，新北市明（115）年將正式啟動新北智慧運輸中心，整合智慧交通、智慧停車及智慧公運系統，以更先進、科學且人性化的交通管理，全面提升城市交通治理能量，邁向新一代全智慧交通管理模式，加速實現「道路交通事故零死亡」願景。

從城市的都市規劃到新興道路的開闢、既有道路的更新、交通治理執法到環境保護政策的落實，市府將持續跨局處共同合作，落實「人本、安全、智慧」的核心理念，努力打造更安全、更友善的城市交通。