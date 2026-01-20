【生活特輯】新北鮮奶幸福週2月23日開學日啟動 侯友宜：全年不間斷 陪33萬名學幼童健康長大
新北市「鮮奶幸福週」自115年開學日(2月23日）起正式啟動，每週提供設籍或就讀本市的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。市長侯友宜表示，相關兌領與配送機制都已經準備好了，家長與孩子可憑現有「新北兒童卡」或新申辦「幸福卡」在七大通路數位兌換領取；偏鄉學校則採專案配送到校或指定地點，讓每個孩子都能領得到、喝得到，健康快樂成長。另自115年8月31日起擴及本市公私立國中學生，再增加約11萬青少年受益。
侯友宜市長表示，孩子健康，是城市最長遠的投資。新北市為支持陪伴孩子成長的每一天，投入4.29億元，自115年2月23日開學日起啟動「鮮奶幸福週」。因應新北幅員遼闊的特性，特別規劃「數位兌換」及「專案配送」的雙軌模式。家長、孩子憑現有「新北兒童卡」或「幸福卡」，即可至7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市等七大通路，完成數位兌換，全聯更增加優酪乳品項，讓家長有更多元的選擇，乳糖不耐症的孩子也能選擇豆漿或優酪乳；另針對5所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，則由合作乳品廠商辦理專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假照常供應，讓營養補充不中斷。
在卡證作業上，6-12歲國小學童使用現有「兒童卡」，免申請即可兌換；2-6歲幼童則是使用「幸福卡」。幸福卡發送方式為:滿2歲且就讀本市公私立幼兒園的幼童，由園方統一協助取得幸福卡；未就讀本市幼兒園的幼兒，即日起家長可透過線上申請幸福卡，卡片會直接寄送到家，申辦更便利。
教育局同步整合跨局處資源，推出兒童卡、幸福卡多元加值回饋活動，包含憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券（最多4張），憑幸福卡、兒童卡換兒藝節卡牌、觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費及海洋與環教體驗系列活動等；另搭配「鮮奶幸福週」專屬活動，提供抽獎、折扣、小禮物或體驗活動，讓幸福感再+1；相關資訊將公告於「鮮奶幸福週」專屬網站https://milk.ntpc.edu.tw 供家長查詢。
新北市政府強調，「鮮奶幸福週」不僅是一瓶鮮奶，更是一項陪伴孩子健康長大的長期政策。未來也將持續關注追蹤孩子的身高、體位等健康指標，持續優化流程、擴大合作通路，與家長共同守護新北孩子的健康，打造友善、安心的成長環境。
其他人也在看
桃機二航廈增設電動車充電樁 2月2日啟用收費
（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）機場公司持續推動電動汽車充電樁擴建，預計2月2日啟用二航廈P3及P4停車場新設充電樁及充電收費服務，其中「AC慢充」每度電收費新台幣8元、「DC快充」每度電12元。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
失智症新藥臨床追蹤 土城醫院：早期發現儘速就醫成效顯著
76歲阿茲海默症男性患者因記憶力衰退，生活品質明顯受影響，經醫療團隊評估後，於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂（Kisunla）」治療，並定期進行核磁共振影像與副作用風險管控，半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。此外，家屬反饋患者情緒更穩定，語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗，包括阿茲海默症評估量表、語言流暢度測驗及班森圖形測驗，亦呈現正向進步，充分展現早期介入治療的明顯成效，為患者與家庭帶來新的希望。土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆指出，阿茲海默症為進行性神經退化疾病，主要因腦中類澱粉蛋白與Tau（滔）蛋白異常堆積，導致腦細胞受損，影響記憶與認知功能。根據國際臨床研究，新一代免疫治療藥物能協助清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，可延緩記憶與功能退化約27至30％，為患者爭取更多維持生活功能與自主能力的寶貴時間。土城長庚致力打造溫馨友善的注射環境，減輕患者因陌生環境引發的焦慮，護理團隊全程嚴密監測生命徵象，精準操控輸液幫浦，確保用藥安全，並觀察患者身心變化，提供即時支持與安撫，台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
不是不想打而是選擇禮讓 蔡其昌曝陳冠宇「最艱難的決定」
樂天桃猿投手陳冠宇一度傳出婉拒參加經典賽，昨（18日）他首度回應經典賽動向，表示休賽季持續訓練，已開始為集訓做準備，既然決定報到就會全力以赴。針對外界質疑曾婉拒徵召，今（19日）中職會長蔡其昌透露，陳冠宇並非無意願，而是為讓年輕投手爭取國際賽機會，做出艱難選擇，並無強迫或情勒。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怨父母每月只給5千...啃老逆子砍死雙親 逃亡新莊落網僅剩587元
蘆洲逆子殺雙親震驚社會！警方調閱相關監視器，發現廖姓嫌犯殺人後表情輕鬆，甚至不斷變裝，想要躲避警方查緝。他被抓到的時候，口袋裡面只剩下587元，連住旅館的錢都沒有，只能流浪街頭。而他犯案的原因，竟然只台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「極端的數位隔離」：伊朗的網路封鎖會變成永久「封網」嗎？
伊朗持續的網路停擺已進入第10天，9200萬民眾無法使用所有網路服務，甚至連電話和簡訊服務也受到干擾。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 4
中國課我農產29%高關稅 台東鳳梨釋迦農憂滯銷
出口表現不只看工業，農產品也很關鍵。台東縣出口最大宗的鳳梨釋迦以中國為主要市場，受到2024年中國取消零關稅優惠、恢復到29%稅率影響，除了高關稅外，中國也已能大宗生產鳳梨釋迦。今（2026）年台東縣鳳梨釋迦準備要採收，農民希望政府能有更好的方案協助外銷。公視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
早期治療正向示範 土城醫院公布失智症新藥追蹤成果
《圖說》土城長庚分享失智症早期治療正向成果記者會合影。〈土城醫院提供〉 【記者葉柏成／新北報導】新北市立土城醫 […]民眾日報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北橫公路台7線坍方！巨大土石崩落現場畫面曝光 道路阻斷封閉管制
受到東北季風降雨、宜蘭地區地震影響，北橫公路台7線68.7公里處 (明池路段）上邊坡土石崩落，坍方量體約300立方公尺，造成道路阻斷，現場已進行緊急性道路封閉管制。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
趙少康慘了！大罷免亮票還辯「不是故意」遭求重刑 一審判決出爐
即時中心／黃于庭報導去（2025）年726首波大罷免，前中廣董事長趙少康陪同藍委羅智強投票時，2度朝鏡頭「亮票」引發爭議。檢方同年11月偵結，批評其犯後飾詞推託，態度顯不足取，依《選罷法》提起公訴，並請求法院從重量刑。台北地院今（20）日宣判，判處拘役55日、緩刑2年，全案可上訴。民視 ・ 4 小時前 ・ 16
年後離職潮必看！他辭職理由「直球對嗆主管」 2萬人按讚：說出大家心聲
春節過後轉職潮再度湧現，有網友發文感嘆，即便心裡對公司有無數怨言，心裡演練過100萬種版本的真心話，最後卻還是乖乖填上「生涯規劃」這四個字，這番心聲引發大批苦主共鳴，迅速衝破上萬次點擊討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
衣服洗完還臭？不是過碳酸鈉！達人曝1神物 終結汗臭霉味
明明衣服洗過了，甚至用了香味濃郁的洗衣精，為什麼穿上身一流汗，就飄散出像抹布般的霉臭味？科學家事達人傳授一招，不是過碳酸鈉，也不是小蘇打粉，只要用對方法，簡單3步驟，就能輕鬆揮別衣服上的汗臭味！健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
西班牙南部列車相撞 地方官員：增至40人喪命
（中央社阿達穆斯19日綜合外電報導）西班牙南部昨天一列高速鐵路列車出軌，並撞上另一列迎面而來的列車，安達魯西亞自治區（Andalusia）政府主席莫雷諾今天表示，這起重大事故已經增至40人死亡。中央社 ・ 11 小時前 ・ 9
NBA》糟糕！勇士輕取熱火收4連勝 但巴特勒右膝重挫傷退
勇士今天在主場迎戰熱火，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）在第3節傷到右膝倒地，並在隊友攙扶之下退場，但其他隊友挺身而出，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下全隊最高24分，率隊以135：112收下4連勝。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 116
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 2 小時前 ・ 81
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 238
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 4 小時前 ・ 54
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 23