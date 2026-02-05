【生活特輯】新春馬年祈福點亮山城 2026新北市平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節今年迎接新春馬年，以「馬驫奔騰，邁向成功」與「龍馬精神，活力新北」為主軸，將分別於2/27(五)平溪國中以及3/3(二)十分廣場盛大舉行，平溪國中場次特別打造3盞20呎造型馬年天燈形成「驫」字呼應主題，而十分廣場場次則以「龍馬」為造型，打造2盞20呎雙神獸主燈，並配合百盞天燈齊放，為馬年祈福。

活動更涵蓋多樣亮點，不僅邀請「極地超馬運動員」陳彥博作為代言人，為活動拍攝宣傳影片，活動兩場次也邀集多組卡司於每波段進行串場表演，包括方季惟、于冠華、八青哥、AcQUA源少年、DrunkMonk撞克茫客及MazBar&Lalan等，此外，各波段天燈施放前更有精彩光雕投影秀為祈福氛圍舖陳，將帶給民眾難忘的視覺饗宴。

活動期間周邊景點與各地店家也共襄盛舉，活動與手信坊、十分好運以及鬍鬚張合作推出限定視覺包裝商品，以及與青年局新創團隊跨界設計特製天燈節繪馬祈福卡，將分別設置繪馬懸掛裝置在新北市立圖書館平溪分館前以及十分遊客中心前，歡迎大家到平溪寫下美好祝願為來年祈福，而2/17(二)至3/3(二)期間，更有AR(擴增實境)主燈濾鏡與天燈節視覺自拍濾鏡和大家互動合影，讓大家在穿梭平溪山城尋訪美景時，留下限定紀念。

文化體驗方面，活動也與在地商圈協會合作推出699在地小旅行，由地方嚮導引領的4條體驗遊路線，帶領旅客漫步平溪、十分及菁桐等經典景點，感受平溪獨特的慢活魅力！行程更搭配手作DIY小物、專屬紀念品、100元平溪商圈店家優惠兌換券及參與齊放天燈施放券，有興趣的民眾可於2/14(六)前至官方網站查詢報名。

想親身體驗百盞天燈齊放氛圍的民眾，可於活動當日上午10時30分於活動地點服務台排隊領取免費天燈施放券，或是2/14(六)前至官方網站網路預約天燈施放券，誠摯邀請國內外遊客把握機會齊聚平溪，共同施放天燈，迎接嶄新馬年。更多「2026新北市平溪天燈節」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2026新北市平溪天燈節官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。