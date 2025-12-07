【生活特輯】讓交通安全成為城市語言 新北跨局處打造「生活化宣導」
每到尖峰時刻，搭捷運、等公車、在超商短暫停留的市民，時常會看到一則熟悉的訊息──「慢、看、停」。為了讓市民真正理解停讓的重要性，新北市不再僅靠單一局處推動，而是由新聞局、交通局、社會局、教育局、警察局、衛生局、農業局、民政局、市場處及臺北區監理所共同組成「道安宣導小組」，整合各族群需求，建立跨局處的宣導模式，讓交通安全成為一種城市語言。
新北市新聞局長李利貞說，要讓交通安全提醒，從口號落實到日常生活，需要時間累積；民眾都認同「停讓文化」的重要性，但要從認同化為每天的實際行動，仍有一段路要走，所以「我們要以更生活化、貼近民眾的方式，讓大家聽進去，願意開始改變。」
把「停讓文化」做到看得到、聽得進、記得住
李利貞說，宣導必須「貼近城市的節奏」，與不同年齡層溝通，用他們熟悉的語言、出現在他們實際生活的場景中。為了每日穿梭於城市的通勤族，新北市把訊息帶進捷運燈箱、公車候車亭、車體廣告、戶外看板、社區或辦公大樓電梯電視與電影院；手機與社群世代則透過 YouTube、FB、IG、Podcast、Google 關鍵字廣告與 LINE 滲透，把宣導帶進他們的滑動習慣與社群生活；平面媒體、廣播與有線電視則補上不同時段、不同年齡層的接觸點。
更重要的是打破「政府宣導」的單向口吻。新聞局邀請黑嘉嘉、紅豆妹、秀秀子等網路意見領袖(KOL)合作拍攝短片，用生活化情境重新談停讓；並在交通安全月推出「停讓文化2.0」記者會與展覽，以道路地貼、情境體驗讓親子能真正「看見」危險，也設計「交通平安小神衣」結合在地宮廟發放，讓民眾願意帶著走、願意分享，讓訊息的生命更長。
從高齡者到青少年都「看得懂」交通安全
除了通勤族，新北市也把心力放在更需要被照顧的族群──高齡者與青少年。高齡者的交通行為常受習慣與身體機能影響，新北市透過「行動銀髮車」、松年大學、農漁會、社區照顧據點及銀髮俱樂部，每年舉辦超過400場宣導，觸及上萬名長輩。而新聞局與社政單位也讓講座不再只是「說教」，加入了機車安全模擬、跨齡共融輔具、交通桌遊《銀髮好行遊新北》以及長輩專屬LINE貼圖，讓交通安全觀念真正融入長輩的日常生活中。
首創交安本土劇 區長、里長都入鏡
「阿伯，這樣過馬路很危險！」而為加強交通安全宣導，交通局更早在110年即針對全巿29個行政區進行交通事故類型態樣分析，做為各區的交通安全宣導主題重點，深入里鄰找來在地的區長、里長等地方人士客串演出，在居民熟悉的街道路口拍攝交安宣導影片，讓民眾更能感同身受，有效預防交通事故發生。
首支「在地化」交通安全宣導影片是由當時的三重區長、現任板橋區長陳奇正客串演出，拍攝場景在正義公園旁路口，以行人路口穿越須知及車輛轉彎做為宣導主題。
陳奇正說，影片希望提醒銀髮長輩過路口時，應走斑馬線並遵守行人號誌，並宣導駕駛人在轉彎時要提高警覺、注意行車視線死角，並禮讓行人優先通行，為交通安全盡一分心力。
針對青少年，新北市透過「校園行動宣導團」深入各級學校，將「大型車內輪差體驗」與「我OK你先行」等情境教學帶進校園；同時，也在新北歡樂耶誕城、河海音樂季等大型活動設攤，讓年輕族群以更輕鬆的方式接觸交通安全。李利貞表示：「年輕人接收資訊有自己的一套方式，我們希望能用更貼近他們的語言來溝通。」
學生拍創意短片 倡人本交通
教育局今年亦推動人本交通及校園交通安全教育宣導，串聯學校、社群與媒體力量，鼓勵學生用創意關心交通，透過「人本交通創意短片徵選」，吸引國高中生熱情參與，共徵集19件學生作品，透過鏡頭道出學生對道路安全的創新詮釋與溫度關懷。
教育局也製作「校園人本交通安全宣導影片」，直接走進新北市真實通學場景，透過專家、教師與學生共同設計，呈現通學巷、寧靜區及重要路口的安全要點，包括標線、警示、減速設施等，提醒禮讓行人、減速慢行、避免低頭分心等行為，希望透過影片讓安全觀念變成學生每天的日常習慣。
讓每個生活角落都看得到安全的影子
新北市將秉持「以人為本」理念，持續以創新、多元管道深入市民生活，把交通安全宣導推進到更細緻的分齡、分眾與場景化。未來，新北也會在更多生活情境中布建交通安全視覺，透過持續而穩定的宣導方式，讓市民無論在通勤、休閒或日常活動中，都能不知不覺接收到安全提醒，「交通安全不是標語，而是市民每天的動作。」只要每個人多注意一秒、願意多退一步，就能讓新北的每段旅程更安全、每一座社區更友善。
