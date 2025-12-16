【生活特輯】迎接2026台南跨年演唱會黃偉哲公布韓日港台超強卡司 韓團STAYC首度來台
市民期待已久的台南聖誕跨年演唱會卡司終於全數公布！台南市政府今（15）日舉辦記者會，由台南市長黃偉哲揭曉「2026台南好young」跨年活動第二波卡司，陣容星光熠熠。包括被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的全能型偶像 STAYC，首度來台跨年即選擇台南登台；重量級搖滾天團「八三夭」；以〈不是因為天氣晴朗才愛你〉廣受歡迎的樂團「理想混蛋」；金獎歌姬「9m88」今年唯一一場跨年演出；金曲樂團「麋先生」、金鐘獎主持人炎亞綸，以及一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯，還有韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙，都確定登上台南跨年舞台，並宣布以歌唱、時尚、主持與演戲見長的日本全能藝人鈴木愛理，也將擔任跨年表演嘉賓。集結多元世代與頂尖實力，勢必再掀跨年熱潮。
黃偉哲今日公布最終表演卡司，整體參演名單橫跨國內外，皆為實力派藝人，屢獲獎項肯定，並在社群平台擁有亮眼人氣。其中，韓國新人男團 ALL(H)OURS 今年曾協助行銷台南芒果，與市長黃偉哲結緣，因此特別邀請舞力與活力兼具的他們來台南跨年演出。
黃偉哲表示，本次活動集結來自台灣及韓國、日本、香港等地的高人氣卡司，在有限經費下打造高規格演出，提供市民與遊客優質的視聽饗宴，誠摯邀請全國民眾來台南迎接新年並深度旅遊。
記者會現場邀請到台南女兒李竺芯出席，她不僅榮獲金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎，亦曾受邀於總統就職國宴及金馬獎頒獎典禮獻唱，是台南之光。
李竺芯表示，很榮幸首次跨年舞台就獻給家鄉台南，並首度公開即將重新編曲發行的歌曲〈巷仔內的台南〉，現場也演唱片段，希望透過音樂呈現台南獨特韻味，邀請更多朋友親身走進台南感受這座城市的魅力。
今日公布的演出卡司中包含唱跳實力驚人的韓國新生代女團STAYC，逆天顏值與堅強實力被韓媒譽為「全能型」愛豆，今年4月啟動全新世界巡演會，這次更把首度來台跨年獻給台南，請各地的SWITH（粉絲名）千萬不要錯過這場充滿活力與互動的音樂盛宴。
來自日本的鈴木愛理以清新甜美的形象與穩健的唱功深受粉絲喜愛。早年以國民女團 ℃-ute 及 Buono! 成員身分出道，累積豐富的舞台與演唱經驗，在日本樂壇擁有超高度知名度。2018年展開個人音樂活動後，鈴木愛理持續推出多首膾炙人口的作品，展現更成熟多元的音樂風格，並活躍於戲劇、綜藝與時尚領域，成為新世代全方位藝人的代表之一。她兼具實力與親和力，橫跨音樂、影視與流行文化，在日本及海外擁有超高人氣。
「台南好young」耶誕跨年系列3場親子場已於上周六全部完成，接下來是3場精采絕倫的演唱會陸續登場，分別是12月20日「搖滾耶誕演唱會」、27日「南瀛草地音樂會」及壓軸的31日「跨年晚會」，保證節目卡司與內容精彩、驚喜連連，歡迎大家提前規劃遊程，一起在台南迎接新年。
南市府也萬分感謝各企業主、贊助商的熱情協助，使得市府能在有限經費，盡情與市民一起造夢，本年度贊助廠商包括：中華電信股份有限公司、安富億建設股份有限公司、南泰億建設股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、皇龍開發股份有限公司、皇龍建設股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、陞發國際集團、陞發ICON、清景麟集團、財團法人台南紡織文教公益慈善基金會、台南紡織股份有限公司、南紡流通事業股份有限公司、統一企業股份有限公司 統一麵、牛頭牌-好帝一食品有限公司、遠雄文教公益基金會、白天鵝建設股份有限公司、阡淯股份有限公司皆豪實業股份有限公司、大巍建設開發有限公司、生達化學製藥股份有限公司、雙子星有線電視股份有限公司、南天有線電視股份有限公司、新永安有線電視股份有限公司、南晃交通器材工業股份有限公司、台南大員皇冠假日酒店、開基玉皇宮。
今日記者會市議員陳秋宏、陳秋萍、沈震東、沈家鳳、立委陳亭妃服務處及各議員服務處代表也到場支持，與市民一同期待精彩的活動。
市府提醒民眾，看演唱會也別忘了「2025臺南購物節」抽獎活動熱烈進行中，只要消費滿50元就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明（2026）年3月1日，消費地點涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，獎項包含百萬名車、3C家電、飯店住宿券等多項好禮，其中現金獎全面升級，每月抽出現金8萬元，壓軸再加碼抽出現金88萬元！
★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：
※12/20（六）18：00﹣22：00搖滾耶誕演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場
☆鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。
☆主持人：籃籃、李多慧。
※12/27（六）17：30﹣21：30南瀛草地音樂會
☆地點：新營南瀛綠都心公園
☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。
☆主持人：Dennis丹尼斯。
※12/31（三）18：00﹣24：30台南好Young跨年演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場。
☆STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。
☆主持人：吳建恆、徐凱希。
更多詳情，最新資訊，請至「台南好young」官網
https://www.tainanyoung.com.tw/ 或臉書、IG查詢。
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 97
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 34
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 22 小時前 ・ 2
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 55
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 22 小時前 ・ 247
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
柯文哲狂罵北檢1年！檢察官首回應「真實心聲」
政治中心／綜合報導台北地方法院持續審理京華城容積弊案、侵占民眾黨政治獻金案，15日開始進行連續8天的言詞辯論程序，北檢檢察官在論告柯文哲京華城案時，詳細說明了時間軸，該案的容積獎勵程序是在柯文哲與威京集團主席沈慶京密會後迅速推進的。檢方同時披露了公部門基層的壓力，引述公務員私下稱「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。民視 ・ 2 小時前 ・ 73
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 38
賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉
傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日夜溫差恐達14度！專家示警：週三起連兩波變天
（記者許皓庭／綜合報導）今（15）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹關西出現 7 度低溫。白天起冷空氣減弱 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 7
一堆人不知！睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險：不是飲食、滑手機
很多人以為，只要眼睛閉上、意識進入睡眠，身體就會進入修復狀態，但醫師魏士航表示，一項大型研究發現，當睡眠時環境中有光，不論是夜燈或手機螢幕的餘光，都會抑制大腦褪黑激素的分泌，不但無法深度休息，胰島素敏感性也會下降，長期暴露在明亮光線環境中睡覺的人，罹患第二型糖尿病的風險，最高可增加67%。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 19
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 258