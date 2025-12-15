【生活特輯】鏡新聞獨家推出「個人化電視廣告」平台 小預算也能上電視！

震撼彈！電視廣告不再是天價！鏡新聞「個人化電視廣告」平台正式上線，你的故事，今天就能登上電視！厭倦了只能看別人家的產品上電視嗎？渴望用最酷炫的方式對你的摯愛、你的事業說聲「嗨」嗎？

現在，這個夢想不再是遙不可及的企業專利！鏡新聞獨家推出「個人化電視廣告」平台，徹底打破高門檻的媒體生態，開啟台灣廣告新紀元：全民都能上電視！你的 10 秒精彩，最低只要 2,000 元！別再被「高預算」、「專業團隊」嚇退！鏡新聞讓一切變得超簡單、超親民！就像網購一樣簡單！線上填寫資料、上傳照片或影片、刷卡付款，一支專屬你的電視廣告輕鬆搞定。

你的廣告將在有線電視 86 台與 MOD 508 頻道同步強力放送，讓你用最直接、最吸睛的方式實現曝光夢！用電視廣告，創造你獨一無二的「人生高光時刻」！無論你是想創造浪漫驚喜，還是為自己的事業加速，這個平台都能滿足你：浪漫告白： 在全國觀眾面前，對你的另一半說出「我愛你」！生日/節慶祝福： 給家人朋友一個最難忘的「電視級」驚喜。個人推廣： 房仲、保險、個人品牌，用電視廣告建立你的專業形象，創造超高信任感！

鏡電視董事長廖志成表示：「電視不再只是企業的宣傳舞台，而是每一個人都能用來向世界發聲的平台。我們希望扭轉過去遙不可及的印象，真正開啟台灣媒體『全民都能上電視』的新時代！」 搶先體驗！專題廣告等你選！平台更貼心推出一系列專題廣告包，讓你快速搭上話題風潮： 節慶主題： 聖誕節、農曆春節... 給你的祝福包裝上節日的氛圍！個人服務： 生日慶祝、求婚告白、幸福求婚... 輕鬆做出專屬風格。現在就行動，用一支10 秒的電視廣告，讓你的故事、你的服務、你的愛，衝上大螢幕，成為全台灣的焦點！立即前往，成為第一波登上電視的潮流領先者！了解更多 & 立即預訂： https://mnews.oen.tw/