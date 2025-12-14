【生活特輯】2025高山茶都中埔穀倉創園區盛大開幕 免費入園品味高山茶香

2025「高山茶都」今（13）日在中埔穀倉創園區正式開幕，吸引民眾踴躍到場共襄盛舉。今年以「一杯茶，走進一座山」為主題，希望能從山腳出發，帶領大家感受嘉義山林、茶園與人情味。活動由高山茶都代言人張齡予以活力十足的主持開場，帶來充滿朝氣的介紹與互動，帶領民眾認識五大展館的特色亮點，現場氣氛熱烈。

今日由縣長翁章梁帶領貴賓進行開幕儀式，以今年的展館特色點亮嘉義縣大型地圖，代表著茶旅能量全面串聯、升級，也期待嘉義縣以豐厚的茶文化內涵被世界看見。翁縣長表示，高山茶都不只是展覽，更是嘉義推廣優質茶產業與在地旅遊的重要平臺，期盼透過活動提升嘉義縣的能見度，讓國內、外旅客走進嘉義認識茶、愛上嘉義風土。

今年規劃「人之間、茶之道、山之境、旅之所、茶之味」五大展館，以輕鬆好逛的方式呈現嘉義茶文化與地方特色。多元的場館讓當天遊客目不暇給，以沉浸式五感體驗營造山林氛圍的「山之境」、由五大茶區茶人親自布置的「人之間」茶席體驗館、匯聚職人茶及咖啡品牌的展銷館等；園區還打造了多處自然系打卡熱點，包括穀倉星巴克前以綠意與光影構成的「茶引山行」山間小徑、自然媒材打造的竹香茶屋等，讓民眾一走進園區就能體驗到嘉義山林的氣息。

此外，今年以環保稻殼材質打造高山茶都「年度紀念品茗杯」，兼具實用性與環保理念，民眾可以至服務臺以新臺幣10元購買，於「山之境」、「茶之道」參與茶席體驗。

翁縣長表示，今年希望透過高山茶都，讓大家在中埔就能感受到阿里山的空靈、茶園的清香與嘉義人的熱情。他強調，嘉義擁有得天獨厚的高山茶資源，縣府也將持續整合觀光、農業與文化能量，持續經營「高山茶都．嘉義」這個重要的年度品牌活動。

2025高山茶都自即日起至12月21日於中埔穀倉創園區展出，展館內容豐富，現場還有上百攤的嘉義縣優選好物市集！縣府誠摯邀請全臺民眾攜家帶眷一起來嘉義喝好茶、拍美照、賞風景，體驗最具活力的茶都盛會。