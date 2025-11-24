生活美學的盛宴！台北市豪宅以玉石與精選建材匯聚，演繹雋永低奢的藝術品味

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 文儀室內裝修設計有限公司

小編帶你看好宅

位於台北市精華地段的43坪宅邸，在毛胚屋階段就委託專業設計，設計師瞭解需求後，妥善格局與動線安排，並加入多元異材質、精湛工藝、美型收納與燈光設計，將空間從零構築，體現奢華不止於視覺的華麗，而是融入日常的溫度與質感，為居住者打造一處兼具蘊藏現代美學的精緻豪宅。



玄關淺色地磚圍塑落塵區，懸浮鏡面櫃體與木質櫃體交錯搭配，增添視覺層次，也滿足大量收納，鏡面方便出門前整裝，也有反射空間放大的效果。公領域以輕淺的色調為基底，搭配溫潤的木質、金屬光澤與大理石紋理，在大面落地窗映照下，塑造出現代明亮、輕奢的質感，玉石電視牆獨一無二的紋理和色彩，展現自然之美，挹注藝術氣息，型塑居家端景牆，沙發後方收納櫃以鍍鈦金屬為層板，鑲嵌燈帶，宛若精品櫥窗，突顯屋主的收藏與品味。餐廳與廚房透過訂製拉門區隔，劃分為內廚熱炒區與中島輕食區，餐廳結合中島，型塑回字型動線，星菱玻璃與璀璨水晶燈折射，呈現玉石紋的光影，烘托出高雅不凡的氛圍，不論用餐或宴客，都增添了獨特的低調雅緻與雋永趣味，每一次相聚，都成為美好的回憶。

廣告 廣告



主臥延續公領域的設計語彙，媲美飯店行政套房規格，配置睡眠區、主浴、開放式更衣區，讓生活機能井然有序，同時營造出優雅從容的休憩場域，開放式更衣區精心規劃吊掛、抽屜、精品包包展示及全身鏡等，讓更衣的同時也是日常儀式感的展演。次臥加入沈穩的灰色調，散發安然放鬆的靜謐感，並依據使用習慣，規劃主臥、書桌、乾溼分離衛浴空間，動線流暢機能十足。

小編的最愛

豐富材質堆疊視覺美感，空間處處是景，空間設計融入生活美學，成就現代人嚮往的生活居所。

文儀室內裝修設計有限公司／李紹瑄

地址：台北市大安區復興南路一段127號6樓之一

電話：02-27754443

Email：info@leesdesign.com.tw

網站：http://www.leesdesignn.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>文儀室內裝修設計有限公司

立即聯絡>>>文儀室內裝修設計有限公司