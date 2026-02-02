生活美學館揪青少年一起玩展覽

寒假到，台南生活美學館舉辦青少年文化志工培訓，透過互動體驗，展現學子活力與創意！ （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

鼓勵青少年參與文化志工，台南生活美學館舉辦「來一起出任務」培訓營，來自十所國高中學子參與，透過互動體驗，展現學子活力與創意！

美學館長黃瓊瑩表示，青少年藝術培育一直是台南生活美學館核心業務，此次以特展為載體，帶領青少年走進光影、遊戲和藝術世界，希望激發青少年藝術興趣、創意思維，與他人互動與服務社會熱情。透過專業師資，帶領學生以藝術創造遊戲、以青少年方式，詮釋藝術概念，並引導學子運用聲音、肢體和情感，讓學生學會觀察與表達，並從玩樂中，學習介紹藝術與互動。

其中導演李維睦運用光影與道具，將展覽空間轉化為一個充滿遊戲感的場景，學生嘗試操作影子戲裝置，透過不同光源距離與角度變化，讓影子產生不同層次與節奏，學生也發揮創意，進行即興導覽。

美學館表示，館方以「一起玩展覽」為核心，為青少年提供一個實踐藝術、表現自我與服務社會平台，讓美學館成為一個充滿青春活力的文化場域。