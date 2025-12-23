生活規律不重鹹「血壓照飆高」 40歲教師原來不是單純慢性病 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

生活規律、飲食不重口味，年僅40歲的李老師，從未想過自己會有高血壓，日前例行健檢當中，卻被發現血壓高達170/100 mmHg，即便持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，還伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適，醫師進一步檢查後才發現禍首，原來她血鉀偏低，確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。

高血壓不一定「沒原因」，收治病人的亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡表示，像李老師這樣血壓控制不佳的情況，在臨床上相當常見，高血壓不一定都是原發性疾病，部分病患其實存在可治療的潛在病因。

徐御凡指出，多數民眾熟知的高血壓屬於「原發性高血壓」，常與年齡、遺傳、飲食習慣及壓力等因素有關，通常難以找出單一明確病因；然而，若血壓升高是由其他疾病或藥物所導致，則稱為「次發性高血壓」。以李老師為例，經過針對病因的治療，血壓逐漸回穩，身體不適也明顯改善。

醫師強調，次發性高血壓最大的特點在於，只要能針對根本原因加以治療，血壓往往可明顯改善，甚至恢復至正常範圍，與僅靠調整生活型態或增加降血壓藥物劑量，有本質上的不同。

徐御凡說，次發性高血壓的成因多樣，可能與腎臟、內分泌、血管構造或藥物與飲食習慣相關。不同原因會伴隨不同症狀與警訊，及早辨識並針對病因治療，有助於血壓控制與改善健康，尤其出現以下情況需特別留意，可能提示血壓升高並非單純原發性高血壓：

1、30歲以前即出現高血壓

2、血壓非常高（收縮壓 >180 mmHg 或舒張壓 >110 mmHg）

3、使用三種以上降血壓藥仍無法有效控制

4、原本穩定的血壓突然惡化

5、伴隨低血鉀、心悸、出汗或體重明顯變化

徐御凡提醒，若符合上述情況，建議及早就醫並進行進一步檢查，以找出可能的病因。若年紀輕就出現高血壓、血壓長期難以控制，或合併其他異常症狀，千萬別輕忽，可能是次發性高血壓，及早檢查、對症治療，才能更有效控制血壓。

