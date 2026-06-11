生活超規律仍罹乳腺癌 正妹YTR悲嘆：我才30歲

擁有超過20萬訂閱的台灣美妝YouTuber「Cara Wu」，以知性氣質與精緻妝容教學圈粉無數，近日卻拋出震撼彈。她在社群平台透露自己於5月確診乳腺癌，貼文曝光後，讓大批粉絲不捨。

Cara Wu透露自己罹患乳腺癌。（圖／翻攝自Cara Wu IG）

30歲的Cara Wu在貼文中坦誠，自己平時不菸不酒、早睡早起、規律健身重訓，飲食以健康原型食物為主，家中也無癌症病史，生活方式堪稱「身邊最健康的人」。對於為何在如此自律的狀況下仍罹患乳腺癌，她坦言醫生告訴她「不要問為什麼這種事會發生在妳身上，因為得乳癌的機率太高了」。

長期情緒壓力成關鍵

儘管醫生的勸阻，Cara Wu仍忍不住思考原因，最終將矛頭指向長期累積的情緒壓力。她坦露自己個性一直很壓抑謹慎，不喜歡分享太多，習慣報喜不報憂，總是將他人的需求置於自己之上。得知罹癌後，她第一個想到的並非自己，而是父母好不容易退休，接下來還要陪她看病、照顧她，這讓她難過地大哭。

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在貼文中，Cara Wu寫下心境轉折，她明白隱忍情緒的壓力是身體無法消化的，並喊話大家「世界就是會給哭鬧的孩子多一塊年糕的地方」。她呼籲粉絲遇到不合理的人或事，應該少壓抑、少內耗，「該發瘋的時候就發瘋」。

療程前夕的心理建設

Cara Wu表示，療程尚未開始，目前更害怕化療對心理造成的影響。她自嘲從小就是「超多頭髮的髮量王者」，對於化療可能導致的掉髮副作用感到擔憂。不過她也相信「上天不會給我克服不了的苦難」，並堅定地表示會加油度過難關。

此外，Cara Wu也不忘提醒所有女性健康意識的重要性。她建議女性洗澡時多觸摸胸部和腋下，注意是否有不正常腫塊，並強調30歲後應定期檢查。貼文曝光後，大量粉絲湧入留言打氣，有人寫下「一切平安，早日康復」，也有人表示「妳的漂亮不是因為頭髮，是整個人」，更有粉絲認為「也許妳的這一篇貼文也能夠拯救無數人」。

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