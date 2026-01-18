生涯中數一數二的演出！濱崎步連發上海場表演片段：只是彩排嗎？

日本流行音樂天后濱崎步去年11月29日原定於上海舉行演唱會，但卻遭中國主辦方臨時取消，但她仍敬業完成「無觀眾」演唱會，並全程錄製。事隔2個月多，濱崎步再次於社群平台發出當天的多個片段，表示「為什麼會變成這樣，我也不知道」，可見對於被取消演出這件事情還是無法忘懷。

濱崎步在限時動態貼出多段當天的表演片段，表示「什麼是謊言？原因是什麼？為什麼會變成這樣我已經不想再說了，因為我根本不知道。我只知道用自己的眼睛去看，用心感受這個過程。濱崎步還強調，在場的所有人都沒有放棄舞台，「你覺得這個開場（OP）只是彩排嗎？」

廣告 廣告

濱崎步再貼出多段當天演出片段。圖／翻攝自Instagram@a.you

濱崎步還提到，雖然當天現場沒有觀眾，但包含她在內的工作人員，都一直心繫著香港，「所以我們決定不穿紅色服裝，也取消了所有火焰特效」，她也感謝所有的工作人員以及TA（濱崎步粉絲名）們，「不管別人怎麼想，我到現在仍認為這是我歌手生涯中，數一數二最棒的演出。」

濱崎步表示這場演出是她生涯中數一數二的演出。圖／翻攝自Instagram@a.you

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

睽違20年！韓流天王Rain重返小巨蛋 開場大秀冰塊肌

重量級粉絲到場！賴清德現身洪榮宏「舊情綿綿」演唱會

真的唱進大巨蛋！i-dle 3/7開唱 票價座位、搶票時間出爐