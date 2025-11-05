生涯最輝煌時刻！「足球金童」貝克漢被英王冊封為爵士

英國的足球金童貝克漢，迎來生涯最輝煌的榮耀！英國國王查爾斯三世4號正式冊封他為爵士，貝克漢穿著妻子維莉多亞，精心為他設計的禮服出席，連查爾斯國王都讚不絕口，貝克漢更感動形容這是他「人生最驕傲的時刻」。

貝克漢接受查爾斯授予他爵士勳章。圖／路透社、美聯社

50歲的英國不老男神貝克漢在儀式上鞠躬，單膝下跪接受英王以寶劍輕觸雙肩，接受查爾斯授予他爵士勳章，現場還演奏起Netflix爆紅動畫《獵魔女團》神曲，貝克漢妻子維多莉亞，跟父母也都在現身見證光榮的時刻。

維多莉亞一襲海軍藍Bela連身裙亮相，高貴典雅，貝克漢受訪時透露，查爾斯特別稱讚了他身上那套由維多莉亞設計的西裝，「他對我的西裝印象深刻，我說我的許多造型，其實都是受她的啟發，這個場合穿著必須得體，我太太就做了這套西服，我很幸運」

貝克漢被冊封為爵士。圖／路透社、美聯社

貝克漢足球生涯共拿下25座冠軍獎盃、115次為英格蘭出賽、並參與5場國際大賽，退役後積極投入慈善活動。對於獲得國王授予爵位肯定，貝克漢形容這是他人生的高光時刻，「對一個來自倫敦東區的孩子，今天在溫莎城堡由國王授勳，對我跟我的所有家人，都是人生最驕傲的時刻」。

貝克漢在2003年，就獲得已故伊莉莎白女王二世頒授，大英帝國官佐勳章，如今再獲封爵士，也為他的傳奇人生，再寫一筆輝煌紀錄。

國際中心／陳毓麟 編譯 責任編輯／陳俊宇

