生涯首達陣後傳噩耗！牛仔24歲小將輕生亡 警方揭悲痛真相
NFL在進入例行賽第10週前傳出遺憾消息。達拉斯牛仔二年級防守邊鋒Marshawn Kneeland驚傳自殺身亡，享年24歲。
綜合美媒報導，Kneeland於美國時間週三晚間10點30分左右，在德州弗里斯科地區因違反交通規則遭警方攔查，但Kneeland拒絕停車並逃逸。警方隨即展開追捕，最終在達拉斯北部收費公路南向車道發現尼蘭德的車輛撞毀。根據報告，尼蘭德棄車逃離現場，警方出動警犬與無人機搜尋，於凌晨1點30分左右在附近地區找到時，已因疑似自殺槍傷身亡。
根據執法人員提供的訊息，Kneeland的女友告訴警方，他持有武器且過去有精神疾病史，曾多次表達想「結束一切」的念頭。警方也指出，午夜前他們曾與NFL通話，並得知Kneeland已向家人傳出告別訊息。
牛仔球團隨後發出聲明，未提及死因，只表示：「達拉斯牛仔懷著極度悲痛的心情宣布，Marshawn Kneeland於今晨不幸離世。他是團隊中備受愛戴的隊友與成員，我們的思念與祈禱獻給他的女友Catalina與家人。」球團也已為球員與教練團提供心理輔導資源。
Kneeland於2024年NFL選秀第二輪（第56順位）被牛仔選中，出身西密西根大學。新秀年因傷僅出賽11場，累積14次擒抱、2次TFL（擒抱後使對手碼數倒退）與3次QB Hits。本季出賽7場（3場先發），繳出12次擒抱與1次擒殺。就在三天前對上亞利桑那紅雀的比賽中，在特別組封阻棄踢後回攻達陣，拿下生涯首個達陣分。
Kneeland的經紀人在聲明中表示：「我幾乎無法用言語形容這份痛苦。從他在西密西根懷抱夢想的少年，到成為NFL的一員，他傾注所有熱情於每一場比賽。失去這樣一位有才華又善良的人，讓人心碎。」
NFL官方亦發出聲明表示哀悼，並向牛仔隊提供心理支持。Kneeland母校主帥Lance Taylor則說：「他不只是優秀球員，更是一個充滿熱情與能量的年輕人，他的笑容和領導力感染了每一個人。」
據了解，尼蘭德的母親在去年2月18日因病去世，當時Kneeland正為選秀測試會準備。母子倆最大的夢想，就是讓Kneeland能踏上NFL舞台，如今這段旅程卻以悲劇收場。
牛仔過去也曾面臨球隊悲劇。2012年線衛Jerry Brown因車禍喪生，2020年體能教練Markus Paul亦於比賽前突發狀況去世。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
