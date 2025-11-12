生物安全防治 畜牧場需源頭控管
彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標後，場區自事發以來大門深鎖，門口招牌也被業者自行拆除。附近居民指出，辦公室電話與雞農手機都打不通，僅偶爾見到縣府人員進出稽查，昔日頻繁進出的貨車與蛋車如今幾乎不見蹤影，整個農場顯得格外冷清。專家表示，此次事件突顯飼養環境髒亂，農民可能為了防蟲頻繁噴灑殺蟲劑，若要避免問題一再發生，需要從源頭做好管理。
雞農雖堅稱從未使用含芬普尼農藥，但檢驗結果顯示雞蛋與蛋雞羽毛均超標。據了解，文雅畜牧場主要將雞蛋交由洗選場處理，再分銷至全聯、楓康等零售通路，並未以自有品牌銷售。事件爆發後，洗選場及通路業者相繼啟動退貨與求償程序，雞農恐面臨龐大經濟損失，地方也持續關注後續偵辦與善後進展。
其他養雞業者分析，雞舍若需除蟲應採用核准藥劑或以火燒方式清除，並清空雞舍且靜置3至5周後才能再進雞飼養；若誤用含芬普尼成分藥劑進行環境清潔，極可能造成雞隻吸收殘留，導致蛋品檢出超標。
前台大獸醫系主任周晉澄強調，從非洲豬瘟到芬普尼雞蛋事件，凸顯生物安全防治的重要性，因這兩次案件都是從生物安全防治系統較差的髒亂畜牧場傳出，以蛋雞來說，傳統籠飼不只空間狹小、通風不良，使雞隻無法展翅清理寄生蟲，環境也相對髒亂，農民就可能為了防蟲而頻繁噴灑殺蟲劑，需從源頭做好管理、改善畜牧場動物舍房，讓農民不必再為了環境而用藥。
周晉澄指出，在台灣無論哪種動物，傳統飼養環境都有相當的比例，因此可以理解政府想改革、卻又擔心農友反彈的顧慮，就算是想要局部改善、循序漸進汰換舊舍房，農民多半也不願意，但如今問題已接連發生，政府是時候拿出魄力與各產業協會溝通，並討論出可行的設計方案。
