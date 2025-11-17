生物重塑成醫美新主流 PROFHILO逆時針亮相皮膚科年會掀起關注

▲可若夫董事長馬淑娟致力引進安全新穎的技術，提供台灣醫師與消費者更多樣的選擇。

【記者 陳姿穎／台北 報導】再生醫學與皮膚美容科技快速演進之際，第51屆台灣皮膚科醫學會年會於台北國際會議中心舉辦，吸引國內外專家齊聚，探討皮膚生物科技與技術。可若夫生技董事長馬淑娟表示，我們致力於將最新、最好的技術帶來台灣，持續在醫療美容領域深耕發展，提供消費者與醫師更安全的選擇。

此次，除了推廣代理的產品外，在由藝群醫學美容集團董事長、台灣美容醫療促進協會理事長 王正坤醫師 所主持的「非交聯玻尿酸生物重塑（Bio-Remodeling）研討會」，多位專家分享PROFHILO逆時針在美學科技與再生研究領域的觀察與見解，展現生物重塑概念在美學科技中的應用價值。

▲邀請王正坤醫師主持非交聯玻尿酸生物重塑研討會。

生物重塑新概念 從外觀改善走向深層修復

王正坤醫師指出，傳統「交聯型玻尿酸」以填充與支撐為主要目的，而新世代的「非交聯玻尿酸」則進入細胞修復與重塑層面，揭示「生物重塑（Bio-Remodeling）」的新篇章。

其中，具代表性的 PROFHILO逆時針 採用瑞士IBSA研發的NAHYCO® Hybrid Technology 專利熱融合技術，將高、低分子量玻尿酸以純物理方式融合成穩定複合結構，且無交聯劑（如BDDE），提升產品擴散性、均勻度與穩定性的表現，大幅降低過敏與異物反應風險。

根據相關研究顯示，此技術讓PROFHILO逆時針在真皮層中具備極佳的流動性與擴散性，可廣泛分布於組織間，活化纖維母細胞、角質細胞與脂肪細胞，促進膠原蛋白與彈力蛋白新生，這不僅有助於改善肌膚鬆弛與乾燥，更朝向再生醫學所強調的「自我修復能力」邁進。

專家分享：臨床觀察與應用經驗

黃政傑醫師透過臨床案例與國際文獻分析，深入說明PROFHILO逆時針的應用與治療成效。他指出，這項療程兼具「再生」與「修復」特性，既不是傳統的填充劑，也不只是水光療程。在維持自然輪廓的前提下，觀察到膚質緊緻與彈性有提升趨勢，同時擁有極高的安全性與耐受度，是臨床上極具創新的生物重塑的方案。

▲黃政傑醫師透過數據案例分享PROFHILO逆時針臨床應用。

曾繁聞醫師從案例觀察中指出，接受PROFHILO逆時針治療後，患者的下顎線條有更清晰的視覺效果，肌膚呈現更健康的狀態。他進一步解釋，其作用機制不是以發炎反應刺激為主，而是透過溫和的生理活化路徑，誘導膠原蛋白與彈力蛋白的新生，達到延緩老化的目的，同時避免傳統刺激性療程常見的紅腫與異物反應。

▲曾繁聞醫師說明PROFHILO逆時針作用機制。

許哲豪醫師則從動態觀察的角度，展示PROFHILO逆時針極佳的流動性與均勻擴散特性。即使為高濃度玻尿酸，仍可以僅需五個注射點（BAP技術），呈現均勻自然的視覺表現。他強調，這樣的表現是目前市面上其他產品難以達成的獨特優勢。

▲許哲豪醫師展示PROFHILO逆時針高流動與擴散性。

從外在視覺到細胞環境健康 生物重塑開啟美學科技新時代

綜合多位專家觀點，PROFHILO逆時針所代表的「生物重塑」不僅是外觀的年輕化，更是延伸至細胞環境層次，降低過往交聯玻尿酸容易發生的交聯過敏、記憶枕效應或殘留、腫塊等風險。

馬淑娟董事長提醒消費者，市面上流竄許多價格較低廉的仿冒品與假貨。根據官方數據顯示，PROFHILO 逆時針外包裝的可認明產品資訊的防偽QR CODE掃描率僅1%，呼籲消費者在接受治療前務必確認真偽，讓蛻變的過程更安心。（照片記者陳姿穎翻攝）

▲可若夫邀請瑞士原廠亞洲區業務發展總監(中)一同參與本次醫學研討會。