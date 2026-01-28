「生理反應」全被特寫放大超懂撩！瑪格羅比新片挑逗觀眾情慾

〔記者許世穎／綜合報導〕因演出《Barbie芭比》獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比，即將在情人節上映新片《“咆哮山莊”》中，與甫入圍奧斯卡獎的性感男星雅各艾洛迪，聯手上演一段轟動數世紀的瘋狂絕戀。她透露導演艾莫芮德芬諾「超懂撩」，更把演員「生理反應」特寫放大，藉此讓觀眾看了超有共感。

導演芬諾曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎，這次之所以透過全新視角詮釋經典文學，原因是她從小讀了《咆哮山莊》就驚艷不已，之後人生每個階段重讀時也都有不同感受，她將原著描述為「性感的極致」，因此萌生想透過視覺影像來傳達這份「浪漫」。

廣告 廣告

該片大膽詮釋了英國作家艾蜜莉勃朗特的經典文學作品，瑪格形容導演將角色隔著房間投射出的渴望眼神，以及男女主角肢體上的親密時刻，拍出無可救藥的極致浪漫。更透露導演芬諾把主角互動時流的汗水、親密戲從嘴角溢出的唾液等生理反應放大，彷彿也在挑逗觀眾情慾。

此外，導演芬諾對服裝、場景，以及男女感情的全新理解，也讓瑪格也大讚「光是讀劇本就讓我哭了好幾次！」她形容主角凱西與希斯克里夫的關係，放到現代來說就是一段有毒關係，但兩人對感情的真摯與追求，卻能讓不同世代的讀者共同感受到痛徹心扉的感動。

導演芬諾找來獲得奧斯卡獎肯定的攝影指導萊納斯桑德格倫、美術指導蘇齊戴維斯、服裝設計賈桂琳杜倫等超狂陣容，為電影打造出兼具復古、時尚感的絕美造型，以及震撼的華麗場面。瑪格激動表示「導演拍出感情裡最令人心癢及心碎的瞬間」，今年以「科學怪人」一角入圍奧斯卡獎的雅各艾洛迪，也大讚導演拍出「潛藏在字裡行間的情感暗流」，完美呈現出原作的精髓。

導演芬諾強調，《“咆哮山莊”》在情感上完全忠於原著所帶來的感受，但絕非照本宣科的翻拍，而是一種全新的體驗，更保證能讓這個世代的年輕觀眾愛上這個刻骨銘心的愛情故事。

《“咆哮山莊”》將於2月13日春節檔上映，Dolby Cinema同步登場。電影特別選在情人節檔期上映，片商也推出「情人節特別場」，購票影迷能夠一次獲得「靈魂伴侶款 雙人海報組」，以及5款特製的角色海報，為影迷打造出最浪漫的過節體驗。預售票將於2月4日(週三)開賣，詳情請洽各大影城。

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德爬101穿紅衣有原因！賈永婕曝內幕 曾被擔憂引「政治解讀」

霍諾德攻頂台北101！台灣攀岩圈引爆「兩極反應」 表態拒看不該看的畫面

小粉紅盜片霍諾德攀101 台灣地圖硬加「China」還刪我國旗！

曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友

