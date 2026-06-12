生理期也不放過！台中狼師稱「加強練習」2個月侵犯51次

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狼師以「加強練習」為由，趁機侵犯女學生。（示意圖／翻攝自pexels，圖與本案無關）





台中一名補習班狼師，利用師生關係誘騙女學生交往，並在補習班地下室、頂樓、廁所等場所，多次對女學生猥褻、發生性關係，短短約2個月內犯案高達51次，甚至連女學生生理期間都不放過，直到少女父親發現後憤而提告，法院審理後判處應8年徒刑，全案仍可上訴。

狼師以「加強練習」為由 趁機侵犯女學生

判決書指出，該名男師在台中某補習班任教，負責國語、社會、數學等科目。受害女學生自2024年6月起成為他的學生，9月開學後，兩人開始以男女朋友名義交往。由於女學生平日放學後，都會到補習班待到晚上9點，男師能輕易掌握其作息與行蹤。

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2024年9月17日，男師以「段考前加強練習」為由，要求女學生前往補習班，並趁機將她帶往地下室，開始對她做出不當行為。之後女學生每次到補習班，男師便帶她前往頂樓或其他偏僻處所，持續進行猥褻行為。甚至在逢颱風天放假時，女學生母親載她前往補習班拿取講義回家複習，男師不顧母親在外等候，也要對女學生親吻、擁抱。

生理期仍不放過 短短2個月侵犯51次

法院調查發現，從9月26日後，男師更進一步對女學生進行性行為。判決指出，直到11月15日前，男師多次利用補習班內部空間犯案，包含頂樓、廁所等地點；即使女學生生理期間，也要求她以其他方式，甚至改以情趣用品進行侵犯。短短2個月內，男師對女學生猥褻9次，性交42次，合計犯案高達51次。

父親發現「性暗示小卡」怒提告

判決書指出，直到2024年11月17日晚間，女學生父親發現女兒與老師互傳的小卡片，內容涉及性暗示，才察覺異狀。父親進一步了解後，發現女兒疑似遭老師侵犯，憤而告上法院。

法官斥違背教師職責：應嚴懲

法院審理時認為，男子身為補習班老師，明知女學生年紀尚小、性自主意識尚未成熟，仍利用教學與信任關係滿足私慾，嚴重影響被害人的身心發展。法官指出，其行為違反教師應有倫理與責任，對被害人的心理及人格成長造成負面影響，應予嚴懲。考量男師最後坦承犯行，但未能與被害人及家屬達成和解，依對未滿14歲之女子9個猥褻罪、42個性交罪，應執行8年徒刑，全案仍可上訴。

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