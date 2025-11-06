生理期也能自由動！Luna fit極緞棉帶來零摩擦的貼膚體驗
生理期來了就得暫停運動？No！
對現代女孩來說，運動早已不只是維持身材，更是釋放壓力、重拾自信的生活日常。但那幾天總有點小麻煩：動作一大就怕衛生棉移位、變形，還可能摩擦不舒服，導致許多女生在生理期時只敢輕微伸展、不敢盡情流汗。
來自日本大王的 elis愛麗思，聽見女孩們的真實煩惱，打造出全新升級的【Luna fit極緞棉】一款專為「動也要貼、跑也要穩」而設計的衛生棉，讓妳在瑜珈墊上、跑步機前，甚至訓練課中，都能自在揮灑、零負擔。
穿搭零顧慮，貼身洋裝也OK!
生理期穿緊身褲或貼身洋裝最怕「顯形」！Luna fit極緞棉特別採用波浪剪裁與弧形設計，服貼曲線、不卡卡、不邊捲。即使是貼身褲裝、單車褲或運動裙，都能自然貼合、無痕舒適。
滑動吸收體技術：跟著妳的動作一起fit
Luna fit極緞棉最大亮點，就是日本大王獨家研發的「滑動吸收體」技術。
不同於一般衛生棉完全固定的結構，它的吸收體與背層之間保留「可滑動空間」，能隨著妳的身體動作自由微調、保持服貼。
官方實測顯示，Luna fit極緞棉可減少因為運動而產生的肌膚摩擦，讓妳擺脫黏膩摩擦感，專心在每一個伸展、轉身與發力動作。
柔膚親膚，給運動肌最溫柔的保護
運動時，衛生棉與肌膚的摩擦往往是最大痛點。Luna fit極緞棉以細緻柔滑表層包覆，降低摩擦與刺激，讓妳每一場運動都能從頭到尾保持舒服狀態。
日本原裝進口的「Luna fit極緞棉」，以高品質標準層層把關，從材質選擇到製程檢驗，確保每一片都安全、舒適、值得信賴。
Luna fit極緞棉的多尺寸選擇
17cm、20.5cm 日常守護
21cm、23cm 白天通勤
27cm、32.5cm 夜間安心睡眠
無論哪個時段，都能選擇最符合妳的長度與需求。
Luna fit極緞棉已上市 全通路熱賣中！
現在起於各大通路同步開賣，讓妳隨時輕鬆入手！
寶雅限定優惠：即日起任買2件日本大王愛麗思衛生棉，即贈【Luna fit極緞棉20.5cm】乙包（限量2,000份，送完為止）。
康是美、家樂福、三友、札幌藥粧 同步上架，詳情以門市公告為準。
不想出門也OK！線上輕鬆下單直送到家
MOMO限定優惠：雙11棉棉博覽會即日起至11月13日，Luna fit極緞棉全系列3包297元，滿額最高再折250元。
MOMO購物網：https://reurl.cc/vLVqpk
Yahoo購物中心：https://reurl.cc/6bVEA5
