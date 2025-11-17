生理期也逼上工！礁溪民代護航應召站賣淫 插股賺分紅被揪出

社會中心／陳韋劭報導

宜蘭檢警日前在礁溪某旅館救出11名外籍女子。（圖／翻攝畫面）

宜蘭檢警日前在礁溪某旅館救出11名外籍女子，追查出陳姓女主嫌勾結人力仲介，誘騙越南籍女子來台後，以扣留護照、通報失聯等手法控制被害女子，再強迫下海賣淫，連生理期間也被逼接客。檢警又查出礁溪鄉民代表張景程涉嫌收受賄賂，協助打聽警方臨檢訊息，掩護業者規避查緝。檢方近日以貪汙治罪條例追加起訴張景程及3名應召業者。

檢方調查，陳姓女主嫌自2025年1月起承租礁溪鄉一家旅店，經營以越南籍女子為主的應召集團。陳女透過越南人慣用的通訊軟體「ZALO」，佯稱可代為安排「自由工作」，無須受限政府管理，收入豐厚且相關費用可先由她代墊，以此手法誘騙越南籍女子來台。

陳姓女主嫌與黃姓人力仲介等人，以偽造文書方式申請合法工作名義，安排越南籍女子入境後，陳女即安排人頭雇主出面接機，再以扣留護照、強迫償付高額代辦費用、通報失聯等方式，控制並迫使來台女子在應召站或其他旅店內從事性交易，即使生理期間，受害女子仍被強迫上工，據查扣帳冊顯示，該應召站每月營業額約169萬元，經營5個月已不法獲利逾800萬元。

被害女子日前透過臉書私訊越南友人求救，並附上從囚禁處拍攝之隔窗照片，檢警接獲後即展開調查，今年6月間檢察官帶隊執行搜索，陳姓女主嫌將應召女子藏匿於建物頂樓，或逃竄至鄰棟建物躲避查緝，仍被警方一一揪出，當場查獲4名應召站成員及11名越南籍女子，並扣得監視器、帳冊等證物。

全案日前偵結，陳慶女主嫌等12人涉犯《人口販運防制條例》意圖營利利用他人難以求助之處境使人從事性交易、《刑法》意圖營利違反本人意願使女子與他人為性交行為、等罪提起公訴，陳姓、游姓主嫌被分別求處9年以上有期徒刑。

礁溪鄉民代表張景程涉嫌收賄，掩護應召站規避查緝。（圖／翻攝自當事人臉書）

檢警追查，礁溪鄉民代表張景程藉身分與警政人員往來密切，趁機探詢警方臨檢、查緝動向，使賣淫集團得以提前規避查緝，張景程獲業者贈應召站「股份」，已受領8萬7000元分紅。

檢方偵指出，張景程涉犯貪汙治罪條例，公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪，向其交付賄款的陳姓、游姓及張姓業者也涉犯貪汙治罪條例之交付賄賂罪，全案近日已依法追加提起公訴。

