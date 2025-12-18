「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.6年

高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。

李光輝畢業於國防醫學院，後續取得英國雪菲爾大學精神醫學博士學位。返國後專精於失眠、焦慮、憂鬱、壓力處理、兒童青少年心理諮商、父母學暨親職教育、過動兒、失智症、性侵害犯治療、家庭暴力處理、婚姻治療等領域，並因頻繁參與電視節目而成為知名精神病醫師。

案件起因於一名大腸癌四期的陳姓婦人向李光輝求診。當時擔任光輝生醫、智慧生醫等生技公司負責人的李光輝，明知自身並非腫瘤或免疫科專業醫師，卻謊稱能夠提供NK免疫療法來治療癌症，並與患者約定收取450萬元診療費用，患者家屬先行支付150萬元。

判決書指出，NK免疫療法是從人體周邊血液抽離出NK細胞，運用細胞激素培養及活化NK達到相當數量後，再透過注射方式回輸人體。由於衛福部對此高度管制，必須符合《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》規定，經核准、登記，並透過《人體試驗管理辦法》進行實驗治療。

李光輝於簽約後的7月27日、8月3日兩度指使不明護理師，進入陳姓婦人於三總的病房內注射生理食鹽水。該名婦人在兩週後因大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，家屬發現受騙後憤而提起告訴，李光輝遭依詐欺取財罪嫌起訴。

一審法院將李光輝判處有期徒刑2年，案件上訴後獲得改判。除本案遭判刑1年半定讞外，李光輝先前擔任光輝生技負責人時，曾要求會計匯款600萬元給自己，經二審判刑1年8月。另外在同一時間，他還被控吸金上億元，一審判刑10年，目前正在二審審理中。

