「生理食鹽水」誆治癌末 精神科名醫李光輝遭判1.5年定讞

精神科名醫李光輝，謊稱可以透過NK免疫療法，來替大腸癌末期病患婦人治療，實際上，卻是注射生理食鹽水！並非腫瘤或免疫專科醫師的李光輝，六年前遭控，兩度指使女子喬裝護理師，進到醫院替女病患注射NK細胞劑，卻是注射生理食鹽水，兩周後婦人病逝，李光輝遭控詐欺取財，如今判刑一年半確定。

精神科名醫李光輝表示「這個病人是我同學的親戚，他太太的妹妹，我們把她治療好都來不及，怎麼可能給她一個空包彈，讓她大腸癌去死掉咧。」用來清洗傷口，或是消毒用的食鹽水，卻被拿來做為對抗癌細胞的療法，沒有腫瘤或免疫專科醫師執照，聲稱可以透過NK免疫療法，來替癌症四期病患治病，注射的卻是生理食鹽水，挨控詐欺的李光輝，出面喊冤。精神科名醫李光輝表示「從頭到尾因為對方的先生，沒有申請恩慈治療，所以我們培養了兩次，通通沒有打，所以沒有所謂空包彈，我們細胞製劑都是培養好之後，拿去給病房的護士再去打，這樣的情形，我們從來沒有打過，我們不需要打食鹽水啊，我打食鹽水怎麼救人。」

李光輝遭控收１５０萬進行ＮＫ免疫療法 卻派人喬裝家屬替婦人打生理食鹽水而非ＮＫ細胞劑（圖／民視新聞）

根據判決書記載，罹患大腸癌末期的陳姓婦人，六年前在朋友介紹下認識李光輝，聲稱可以提供NK療法，診療費開價450萬，就在婦人先支付150萬後，同年七月開始，李光輝兩度派人假冒護理師，再喬裝探病家屬進到醫院，假裝向婦人注射NK細胞劑，實際打的卻是生理食鹽水，兩周後婦人大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，李光輝挨告詐欺取財罪，遭判刑一年半確定。精神科名醫李光輝表示「我們從來也不會去培養一個，空的什麼生理食鹽水，去給病人使用，不曉得為什麼二審突然間，又說我們有去詐欺，用空的生理食鹽水給病人使用，這完全是沒有道理的事情。」

李光輝出面喊冤 表示從來沒打過食鹽水也不會去培養空的生理食鹽水（圖／民視新聞）

62歲的李光輝，國防醫學院畢業，專長是治療失眠、焦慮、憂鬱等精神科領域，擔任生技負責人期間，因為匯六百萬給自己，涉及背信二審判刑1年8月，另外遭控吸金上億部分，一審被判處10年徒刑，如今再添一樁醫療爭議，涉及詐欺，必須得入監服刑。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

