生甜甜圈席捲高雄！ 一顆70元「代購價」飆到500

高雄市 / 綜合報導

知名日式生甜甜圈店，首度跨足海外市場，在高雄展開三天試營運，每天都湧入不少民眾，不畏寒風在外等候要搶購限量限額的生甜甜圈，不過搶不到的民眾，更是不惜重金向代購業者購買，網路上代購價格，已經有人喊到一顆500元，如果以店家平均一顆70元售價來算，至少漲了7倍。業者也呼籲這樣的亂象，希望儘量不要出現。

渾圓飽滿個頭嬌小甜甜圈，撒上潔白細緻的糖粉之外，無論是草莓巧克力，還是抹茶奶油等餡料，做為內餡之外，這款蓬鬆柔軟的生甜甜圈，撥開之後，飽滿的奶油內餡，瞬間炸出，這款紅遍日本生甜甜圈，首度插旗海外市場，選在高雄，也讓7日試營運起每天早上，門外總是大排長龍，不見隊伍盡頭，民眾不畏低溫排買，一人限購6顆，還是迅速被秒殺，畢竟每天只限量500顆。

民眾說：「第一天就開始來排了，第一天是9點半的時候，就可以排得到了，然後昨天是9點，然後今天是8點20分。」民眾VS.記者說：「(怎麼會想要要來排)就有朋友說想吃就來排排看，(預計會排多久嗎)大概2個小時吧。」

要搶到這顆生甜甜圈，民眾早起，冒寒風在外等候，但沒買到的民眾，不惜出高價收購。民眾說：「一顆500喊到500，人家也是買了，有些人想用這樣賺一點零用錢。」代排民眾說：「今天代排，保底1300吧，見仁見智，就是像所有的東西都有一個價格。」

70元的生甜甜圈，代購價，翻了好幾倍，一顆代購價還有人喊出500元，這天價，民眾仍然買得下去，畢竟物以稀為貴。業者說：「因為我們還是以現場排隊為主，但是呼籲大家說，盡量有這種亂象，還是盡量不要。」美食人人愛，但代購價格偏高，民眾購買前還是要三思，掂掂荷包。

