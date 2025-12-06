生生喝鮮奶加碼 蔣萬安：將擴大至國中

▲北市議員闕枚莎（右）市政總質詢時，肯定台北市長蔣萬安生生喝鮮奶政策。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 為了促進學生健康，北市在今年4月開始推動生生喝鮮奶，符合資格學生可每週領取1瓶鮮奶。台北市長蔣萬安今（6）日宣布將於明年9月開始延伸鮮奶免費供應政策至國中，讓所有學生均能受惠。

北市議會4日在市政總質詢，市議員闕枚莎向蔣萬安建議，希望政策能夠再度升級，對象擴及高中生，並且每週可補充更多瓶鮮奶的營養。

蔣萬安回應表示，針對明年國小畢業生暑假間的鮮奶領取，請教育局即刻進行規劃辦理；至於增加每週鮮奶瓶數，以及擴大高中生等，會考量整體財政狀況來做研議。

蔣萬安今日出席木柵國小與大同國小校慶。他在致詞時表示，為了持續支持大同國小的發展，市府已投入2300萬進行校舍的屋頂及外牆整修，明年度將協助進行校舍的拆遷重建，以提供更安全、舒適的學習環境。蔣萬安進一步說，為了促進學生健康，將於明年9月開始延伸鮮奶免費供應政策至國中，讓所有學生均能受惠。

