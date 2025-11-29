「生生喝鮮奶」推動10年！闕枚莎欣慰終見成效 蔣萬安宣布擴大至國中

政治中心／綜合報導

針對台北市長蔣萬安今（29）日宣佈，預計自115學年度起，將現行「鮮奶週報」政策擴大至國中生，讓國中學子也能每週享有免費鮮奶。對此，台北市議員闕枚莎表達高度肯定，提及自己長期在議會推動「生生喝鮮奶」政策，認為市府從善如流，也是對她長達10年推動以及廣大台北市家長的期待的最好回應。

台北市議員闕枚莎長期在議會推動「生生喝鮮奶」政策，北市長蔣萬安宣佈，預計自115學年度起，將現行「鮮奶週報」政策擴大至國中生，讓國中學子也能每週享有免費鮮奶。（圖／翻攝畫面）

闕枚莎也分享，台北市學童鮮奶政策在她推動過程中歷經波折，絕對不是一蹴可及，也曾因為校園鮮奶配送可能產生的保鮮與食安疑慮差點告吹，她曾提出推動以「數位鮮乳兌換卷」讓學生能自行至超商或賣場兌換鮮奶。如今看到運行順利，也終於把牛奶送到小朋友手上，真的讓人欣慰。

闕枚莎議員指出，正因為推動「生生喝鮮奶」是她最重視的教育與健康議題之，過去10年來，她歷經多次質詢，強調學童鈣質攝取不足等問題。在政策獲得中央到地方認可並實施後，她更第一時間主張政策不能只停留在國小階段，因為國高中時期正是孩子發育抽高、骨骼生長的關鍵「黃金期」，營養補給絕對不能出現斷層，具體向萬安市長提案延伸到國中。

闕枚莎也補充，今年5月她也針對1168位幼兒園和國小家長做問卷調查，結果顯示，此政策滿意度高達9成5以上，但同時有很高比例的家長在問卷中具體反映，強烈希望市府能將補助對象向上延伸至國中和高中，她也把家長的意見在質詢時，建議蔣萬安市長將鮮乳政策延伸到國高中，正視家長心聲，讓「班班有鮮奶」更進一步。

闕枚莎強調，看到蔣萬安市長能採納牛奶阿姨闕枚莎的建議，將政策擴大至國中，未來會繼續努力延伸到高中！她感到相當欣慰。這證明了「對的政策，只要堅持，終會實現」。未來她將持續監督教育局與相關單位，確保後續預算編列充足，並要求市府，一定要讓每一位台北市的學童都能在政府的照顧下，健康、強壯地成長。

