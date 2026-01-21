生產倒數！汪小菲妻Mandy焦慮失眠 直播崩潰求安慰：怕痛到睡不著

汪小菲妻子Mandy（馬筱梅）近日在直播中談到自己的產前焦慮，透露已經連續一週失眠，常常到凌晨三、四點才能睡著，每天只睡3到4小時。她坦言，明知道熬夜對身體不好，卻很難控制，引起不少孕媽共鳴。

Mandy表示，最近看到網友描述生產疼痛的留言，反而讓自己越來越緊張。雖然已經預約好經驗豐富的醫師，也安排好月子中心，但一想到分娩過程，仍忍不住害怕地說：「我膽子挺小的。」她在直播中無奈表示：「你們一直說很痛，我是想被安慰啊。」對生產的未知，加上孕晚期身體不適，讓她的失眠情況更加嚴重。

為了減輕妻子的焦慮，汪小菲近期積極表達關心，Mandy的媽媽也主動分擔家事，讓她能安心休息，成為她度過這段焦慮期的重要支撐。即使身體狀況不適，Mandy仍選擇持續直播，因為工作能帶來安全感，也直言「女人不能當寄生蟲」。

Mandy的分享引來許多孕晚期女性留言，提到自己同樣害怕內診、宮縮或產後後遺症，失眠與不安成了共同經驗。有專業人士建議，產前焦慮可以嘗試調整作息、減少睡前滑手機，透過放鬆方式來緩解；對生產疼痛的恐懼，則需要分清實際狀況與心理放大的焦慮。也有產婦留言安慰，現在無痛分娩技術進步，生產過程的疼痛感已經大幅減低，不用太過緊張。

