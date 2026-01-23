生產力不只晶片 每百新生兒2個來自台積電

▲台積電台灣人力資源營運處處長張進益。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳日前在瑞士達沃斯經濟論壇上爆料，台積電將新建20座晶片工廠。台積電台灣人力資源營運處處長張進益表示，台積電20座廠房，在台灣絕對是數量最多，最重要的基地仍是在台灣。另，少子化對台積電跟學界都是衝擊，台積電鼓勵員工生育，去年我國新生兒10萬7,812人，台積電就貢獻超過2000名，形同每100名有超過2名是台積電寶寶。

張進益今（23）日出席「115年全國大專校院校長會議」，以「AI時代 共築未來半導體人才新生態」為題演講。他指出，台積電成立38年來，憑藉「技術領先、卓越製造、客戶信賴」三位一體的競爭優勢，如2奈米量產，產能遙遙領先第二名公司等，成為全球邏輯積體電路龍頭。

台積電研發經費更由22億美元成長至79億美元，貢獻全台近三成的民間研發能量；資本支出也高達1.5兆元，主要跟AI等相關。張進益表示，半導體技術發展讓AI時代加速來臨，也因為AI驅動半導體成長加速，去年半導體產值全球超過7000億美元，預估2030年就會超過1兆美金。

面對產業擴張，人才供給卻面臨嚴峻挑戰。張進益坦言，少子化對台積電與學界都是衝擊，預計2030年產業會碰到工作人口少100萬人，而學校校長會比業界更早面臨衝擊。台積電積極鼓勵年輕人生育，旗下員工每年新生兒超過2000名，員工數量約佔總人口數0.3至0.4%，但是貢獻新生兒數卻超過2%，形同每百個新生兒就有2個是台積電寶寶，生產力相當高。

張進益指出，現在不少企業都來台投資、設立研發中心等，現在是企業人才爭奪戰，對我國年輕人而言有更多機會，呼籲學校培育更多多語言、跨文化人才。未來不只是傳統的純電子電機、純物理化學，呼籲學校及早部署，跨領域的研究人才、開發人才、應用人才等，讓我國持續扮演全球AI關鍵地位。

