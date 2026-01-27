生產線凸槌 豬肉貢丸驗出雞肉

台北市衛生局27日公布最新市售肉加工品檢驗結果，抽驗29件有2件不合格，分別為石二鍋台北安居店芋香貢丸標示豬肉卻有雞肉成分，台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片標示牛肉但檢出豬肉成分，依《食安法》規定，最高可處400萬元罰緩，2件商品來源廠商皆非位在台北市，已移嘉義縣、基隆市衛生局。

衛生局去年11月派員前往夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場稽查，針對豬、羊、雞、牛 及魚成分共抽驗29件肉加工食品，2件不合格，分別為石二鍋台北安居店芋香貢丸、台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片。

廣告 廣告

衛生局食藥科長林冠蓁表示，石二鍋芋香貢丸產品標示為豬肉，檢出雞成分陽性，不符合規定；翔鐵板燒特製牛肉片產品標示為牛肉，檢出豬成分陽性。

她指出，依《食安法》規定，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。

另食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告的食品器具、食品容器或包裝，標示、宣傳或廣告不得有不實、誇張或易生誤解，以及食品不得為醫療效能的標示、宣傳或廣告，如有其他經中央主管機關公告事項，亦須標示於產品外包裝，如有標示不實可依規處4萬元至400萬元。

基隆市衛生局說，獲報後於去年12月11日稽查業者，但該公司基隆廠僅負責切割肉品，隔天移送台中市衛生局查辦該公司台中廠，在現場未發現不符合食品，目前已抽驗仍待檢驗。

嘉義縣衛生局表示，業者稱供貨給石二鍋芋香貢丸是在雞肉丸後製作，可能生產線未清理乾淨出現成分摻雜，該案在法規上沒有違法，並非不當摻雜，已輔導業者改善。